Probabili formazioni Italia Polonia U19: scopriamo modulo e titolari Azzurrini per la partita a Catania di oggi, martedì 18 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA U19: CHI GIOCA L’ULTIMA?

Le probabili formazioni Italia Polonia U19 ci ricordano che a Catania che oggi pomeriggio, martedì 18 novembre 2025, si giocherà la partita valida per la terza e ultima giornata del girone 9, che dovrà dirci se gli Azzurrini supereranno la prima fase delle qualificazioni agli Europei Under 19 in Galles della prossima estate.

Il c.t. Alberto Bollini dopo la vittoria per 8-0 contro la Moldavia ha dovuto incassare un mezzo passo falso per l’Italia Under 19 che è stata infatti fermata dalla Bosnia sabato pomeriggio sul pareggio per 0-0 in una partita in realtà dominata dagli Azzurrini, che però tra sfortuna e imprecisione non hanno mai trovato la via del gol.

Ecco allora che per l’Italia U19 l’accesso alla fase Élite non è ancora matematicamente certo e serve ancora un ultimo sforzo contro la Polonia in chiusura del quadrangolare ospitato in questi giorni nella nostra Sicilia e che ha già promosso proprio la Polonia.

I polacchi non hanno entusiasmato in maniera clamorosa, basterebbe dire che contro la Moldavia hanno vinto di misura, però sono riusciti a battere anche la Bosnia e di conseguenza con due vittorie sono certi di chiudere fra le prime due. La partita è più importante per noi che per loro, con le probabili formazioni Italia Polonia U19 andiamo alla scoperta di chi potrebbe giocarla…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA U19

MOLTE CONFERME PER BOLLINI

Il c.t. Alberto Bollini finora ha potuto apprezzare due ottime prestazioni da parte dei suoi Azzurrini, pur se responsabili di non avere trasformato in gol nessuna delle abbondanti occasioni create contro la Bosnia sabato. Il pareggio però non è stato certo dovuto a mancanze nel gioco e allora ecco che nelle probabili formazioni Italia Polonia U19 si potrebbe insistere con i titolari ormai consueti. Il modulo di riferimento è il 4-3-3, la difesa è ancora imbattuta e allora ecco Nunziante in porta e davanti a lui da destra a sinistra Idele (che era stata la variazione fra le prime due sfide), Natali, Maffessoli e Cocchi.

A centrocampo è davvero consolidato il terzetto formato da Coletta, Sala e Ciardi, quindi riteniamo che possa valere la pena insistere. Magari qualche dubbio in più in attacco, che ha avuto il merito di creare tanto e la colpa di non ricavare nulla. Bicchiere mezzo pieno oppure mezzo vuoto? Resta qualche dubbio, dalla risposta a questa domanda potrebbe dipendere l’eventuale conferma in blocco di Mosconi, Iddrissou e Cacciamani come titolari anche oggi.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-3): Nunziante; Idele, Natali, Maffessoli, Cocchi; Coletta, Sala, Ciardi; Mosconi, Iddrissou, Cacciamani. All. Bollini.