Probabili formazioni Italia Portogallo donne: quote, moduli e titolari per la seconda partita delle Azzurre agli Europei 2025, oggi lunedì 7 luglio.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PORTOGALLO DONNE: CONFERME PER SONCIN

Ci attende una partita da vincere per non sprecare la grande occasione che le Azzurre si sono costruite vincendo all’esordio, leggiamo allora con la massima attenzione le probabili formazioni Italia Portogallo donne in vista della partita di stasera a Ginevra per gli Europei di calcio femminile 2025, che vedranno scendere in campo le nostre ragazze nella seconda giornata del girone B.

La grande occasione scaturisce dal successo di giovedì scorso contro il Belgio, affatto scontato se si pensa che fu proprio la Nazionale che ci eliminò tre anni fa. C’è allora anche il sapore della rivincita nella gioia firmata dal gol di Arianna Caruso per le ragazze del c.t. Andrea Soncin, un’Italia che adesso è decisamente più vicina al sospirato ritorno fra le otto grandi d’Europa.

Il Portogallo non ci è ancora mai riuscito in tutta la sua storia nel calcio femminile e la sensazione è che l’attesa possa essere destinata a prolungarsi per il c.t. Francisco Neto e le sue ragazze: certo, nel ko per 5-0 contro la Spagna al debutto bisogna anche tenere conto della forza delle campionesse del Mondo, ma ci permettiamo di dire che pure le Azzurre dovrebbero essere superiori.

Ovviamente questo è il nostro ragionamento sulla carta, che avrà valore solo se le ragazze dell’Italia femminile sapranno applicarlo sul campo di Ginevra, sperando in un clima più favorevole rispetto a quattro giorni fa, anche grazie alla collocazione in prima serata della partita odierna. Anche questo potrebbe essere un fattore da considerare per le forze da spendere nelle probabili formazioni Italia Portogallo donne…

QUOTE E PRONOSTICO

Dopo i risultati della prima giornata, si può essere fiduciosi anche nel pronostico su Italia Portogallo donne, almeno secondo le quote Snai. Ecco infatti a 1,65 la vittoria italiana, con il pareggio si salirebbe a 3,85 ed infine qualora avesse la meglio il Portogallo ecco un valore pari a 4,90.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PORTOGALLO DONNE

CONFERME PER SONCIN?

C’erano parecchi dubbi da sciogliere per il c.t. Andrea Soncin in vista del debutto contro il Belgio. La vittoria ha dato risposte importanti e allora adesso puntiamo in linea di massima su tante conferme nelle probabili formazioni Italia Portogallo donne. Il modulo di conseguenza potrebbe essere ancora il 4-4-1-1 con Giuliani in porta e davanti a lei una difesa a quattro con le possibili conferme di Lenzini, Salvai, Linari e Di Guglielmo; a centrocampo è sempre importante la qualità di Giugliano, con Severini al suo fianco e sulle fasce favorite Cantore e Boattin; Caruso sarà la trequartista e come prima punta scegliamo ancora la veterana Girelli.

QUALI TITOLARI PER NETO?

Per Francisco Neto nelle probabili formazioni Italia Portogallo donne bisogna capire se e cosa cambierà dopo la sconfitta contro la Spagna, che era d’altronde una sorta di missione impossibile. Ecco che allora tutto sommato potrebbe non cambiare così tanto il modulo 3-5-2 con Teixeira protetta da Gomes, Costa e Pinto. Il Portogallo femminile in questo caso insisterebbe forte sul centrocampo a cinque, da verificare se le titolari saranno ancora Bea, Jacinto, Norton, Pinto e Amado; in attacco invece le quasi omonime Jéssica Silva e Diana Silva potrebbero essere ancora insieme dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PORTOGALLO DONNE: IL TABELLINO

ITALIA (4-4-1-1): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Cantore, Giugliano, Severini, Boattin; Caruso; Girelli. All. Soncin.

PORTOGALLO (3-5-2): Teixeira; Gomes, Costa, Pinto; Bea, Jacinto, Norton, Pinto, Amado; Jéssica Silva, Diana Silva. All. Neto.