Probabili formazioni Italia Portogallo U20: le scelte di Carmine Nunziata per la prima delle due amichevoli che gli azzurrini giocano a novembre.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PORTOGALLO U20: LE PRIME SCELTE AZZURRE

È il momento di scoprire le scelte di Carmine Nunziata con le probabili formazioni Italia Portogallo U20: la nostra nazionale giovanile è in campo venerdì 14 novembre (ore 18:30) a Viareggio dove sfida i pari età del Portogallo, avversaria che ben conosce visti gli incroci nel consueto Torneo Elite (o 8 Nazioni).

È un’Italia che torna a giocare dopo la delusione dei Mondiali: tra settembre e ottobre gli azzurrini sono stati impegnati nella rassegna iridata, e dopo un girone già passato con qualche affanno sono caduti nettamente contro gli Usa, che agli ottavi di finale ha vinto 3-0 eliminandoci e ponendo fine al nostro sogno.

Nunziata dunque riparte con un gruppo rinnovato, perché nel frattempo è iniziato un nuovo ciclo e dunque ci sono calciatori anche nuovi cui fare riferimento, da testare per inaugurare il progetto che verrà e che possiamo dire cominci oggi, con questa amichevole contro la nazionale lusitana.

Ricordando che l’Italia U20 tornerà a giocare lunedì contro la Germania – in Spagna – andiamo subito a scoprire quale possano essere gli undici calciatori che partiranno titolari in questa partita, prendendoci come di consueto del tempo per leggere insieme le probabili formazioni Italia Portogallo U20.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PORTOGALLO U20

LE SCELTE DI NUNZIATA

Nunziata ha giocato i Mondiali con un 3-4-3 che potrebbe confermare anche leggendo le probabili formazioni Italia Portogallo U20: in porta è ballottaggio tra Siviero e Zenti (indisponibile Tommaso Martinelli, che sarà comunque il portiere di riferimento del ciclo), poi in difesa potremmo vedere Stabile a comandare una linea che verrebbe completata da Postiglione e Reale, qui chiaramente ci sono alternative e il fatto che si tratti di un’amichevole lascia intendere che ci sarà spazio per molti. Anche a centrocampo sarà così; sulle corsie laterali Aidoo e Pagnucco possono essere i favoriti, almeno secondo le prime indicazioni.

A giocare nel mezzo ecco Mattia Mannini e Lorenzo Riccio, già titolari nell’avventura dei Mondiali; chiede comunque campo Berenbruch che è una validissima alternativa, attenzione anche a Rispoli e Leonardo Colombo che giocano entrambi in Serie B. Per quanto riguarda il tridente offensivo, il riferimento da prima punta può essere Spinaccè; Marco Romano, che c’era già il mese scorso, può accomodarsi sulla corsia sinistra con De Pieri eventualmente inserito sull’altra corsia, le opzioni dalla panchina sono soprattutto Deme, che sta facendo bene con la Juventus U23, e Nuamah.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PORTOGALLO U20: IL TABELLINO

ITALIA U20 (3-4-3): Zenti; Reale, Stabile, Postiglione; Aidoo, Mannini, L. Riccio, Pagnucco; De Pieri, Spinaccè, M. Romano. Allenatore: Carmine Nunziata