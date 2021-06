Probabili formazioni Italia Repubblica Ceca/ Diretta tv, pochi i dubbi di Silhavy

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani sera alle ore 20.45 e tra le mura dello Stadio Dall’Ara di Bologna la partita amichevole tra Italia e Repubblica Ceca: andiamo a vedere quali saranno le scelte per le probabili formazioni del big match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Mancini: il ct della nazionale italiana solo pochi giorni fa ha diramato l’elenco definitivo delle convocazioni per gli Europei che avranno inizio solo il prossimo 11 giugno, e questo banco di prova contro i cechi sarà l’ultimo in vista dell’impegno continentale.

Avversario domani sarà poi la nazionale ceca di Jaroslav Silhavy, che pure sarà protagonista ad Euro 2021, ma in un girone differente. Anche per i cechi dunque la sfida di domani sera sarà banco di prova fondamentale, dove con tutta probabilità vedremo già gli 11 titolari su cui il ct intende puntare per superare la fase a gironi dell’Europeo. Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Italia Repubblica Ceca.

ITALIA REPUBBLICA CECA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Ricordiamo che l’amichevole tra Italia e Repubblica Ceca, in programma domani sera sarà visibile in diretta tv sulla tv nazionale e per la precisione su Rai 1, naturalmente al numero 1 del telecomando del digitale terrestre. Sarà dunque garantita per tutti anche la diretta streaming video della partita, al solito sul noto servizio raiplayit.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA

LE MOSSE DI MANCINI

Parecchi i dubbi in casa azzurra per le probabili formazioni di Italia Repubblica Ceca: per l’ultimo test prima degli Europei il ct vorrà partire subito con lo schieramento titolare o confondere le acque, dando spazio ad ulteriori esperimenti? Quel che è sicuro è che domani sera sarà spazio per il 4-3-3 dell’Italia, dove pure con tutta probabilità saranno Bonucci e Chiellini i titolari in difesa, affiancati da Florenzi e Emerson. Per il centrocampo dovrebbe essere posto in cabina di regia per Locatelli, mentre Barella e Pellegrini dovrebbero fargli compagnia sull’esterno. In attacco si rinnova il dubbio tra Belotti e Immobile: le altre due maglie da titolari dovrebbero venir affidate a Chiesa e Insigne.

LE SCELTE DI SILHAVY

Sarà invece il 4-2-3-1 di partenza per il ct Silhavy, che pure dovrebbe dare sicuro spazio dal primo minuto ai suoi titolari più in forma: la sfida con gli azzurri sarà un ottimo test per gli Europei. Ecco che allora avremo pronti dal primo minuto in difesa Kalas e Brabek al centro, mentre toccherà a Coufal e Boril agire dal primo minuto in corsia: tra i pali non mancherà Vaclik, portiere anche del Siviglia. Per il centrocampo il ct dovrebbe preferire una cerniera con Karl e Soucek: toccherà a Darida avanzare fino alla linea della trequarti: a completare lo schieramento ecco poi il giocatore della Sampdoria Jankto, posto sull’esterno con Masopust, mentre sarà Schick il primo bomber.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Pellegrini; Chiesa, Immobile, Insigne. All Mancini

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Brabek, Boril; Kral, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. All. Silhavy



