Probabili formazioni Italia Repubblica ceca/ Quote, spazio ai titolari per Mancini?

PROBABILI FORMAZIONI TALIA REPUBBLICA CECA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Italia Repubblica Ceca, bell’amichevole in programma oggi, venerdi 4 giugno 2021 alle ore 20.45 tra le mura del Dall’Ara di Bologna. Dopo il 7-0 imposto a San Marino, eccoci all’ultimo test per la nostra nazione in vista degli Europei che cominceranno ufficialmente il prossimo 11 giugno (gli azzurri saranno i primi a debuttare, contro la Turchia) e davvero non vediamo l’ora di conoscere le mosse di Mancini: il ct solo pochi giorni fa ha ufficializzato l’elenco dei convocati per l’avventura errore ed è facile pensare che per la sfida di questa sera in terra emiliana voglia concedere spazio proprio agli 11 su cui vorrà puntare forte presto.

Dopo tutto servono ancora minuti per provare gli schemi e compattare il gruppo e sarà utile fare tutto ciò in un match che vede avversari i cechi di mister Silhavy. La Repubblica Ceca dopo tutto pure si sta preparando per i prossimi campionati Europei, dove ha intenzione dI assumere il ruolo di vera mina vagante: di certo anche questa sera non si risparmierà. Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Italia Repubblica Ceca.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia dell’amichevole del Dall’Ara consegniamo agli azzurri il favore del pronostico: il portale di scommesse Snai per il big match ha fissato a 1.65 il successo del’Italia contro il più alto 5.00 segnato per la vittoria della Repubblica Ceca: il pareggio vale 3.75 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA

LE MOSSE DI MANCINI

Come accennato prima, per le probabili formazioni di Italia Repubblica ceca, Il ct potrebbe voler dare spazio all’11 titolare, per verificare ancora una volta la compattezza del gruppo su cui poi punterà maggiormente in vista degli Europei: pure non sono da escludere ballottaggi. Questi già in difesa: sull’esterno Emerson e Florenzi già insidiano dal primo minuto Spinazzola e Di Lorenzo, mentre paiono sicuri della maglia da titolare Chiellini e Bonucci al centro del reparto. Per il centrocampo è altresì sicuro il posto dal titolare di Barella, tra i miglior centrocampisti di questa stagione della Serie A: in regia avremo poi Locatelli, mentre toccherà a Pellegrini completare lo schieramento. È poi solITo ballottaggio in attacco tra Belotti e Immobile per la prima punta, con la possibilità di vedere il giovane Raspadori come jolly per la ripresa: sull’esterno Chiesa è favorito su Berardi e Insigne si collocherà sull’altro versante.

LE SCELTE DI SILHAVY

Facile immaginare che anche il ct Silhavy, per le probabili formazioni di Italia Repubblica Ceca punti su i suoi titolari più in forma: pure anche qui non sono da escludere dubbi dell’ultimo minuto. Fissato il solito 4-2-31, ecco che in difesa paiono sicuri della propria maglia Coufal e Boril, ma già al centro sono in 4 a lottarsi due maglie e dunque Kalas, Brabek, Zima e Celustka. In avanti toccherà a Holes e Soucek fare da cerniera tra i reparti, mentre sulla linea della trequarti sarà Darida il titolare confermato. In attacco sarà poi ballottaggio tra Schick e Vydra per il ruolo di prima punta, mentre sull’esterno ecco farsi avanti dal primo minuto Masopust e Jankto.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Spinazzola, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo; Barella, Locatelli, Pellegrini; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Brabek, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. All. Silhavy



