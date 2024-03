Probabili formazioni Italia Repubblica Ceca U19/ Chi giocherà a Udine? (oggi 23 marzo 2024)

Le probabili formazioni di Italia Repubblica Ceca U19 ci accompagnano verso la seconda partita della Fase Elite in programma oggi pomeriggio allo stadio Friuli di Udine, uno scenario davvero prestigioso per la partita centrale di questa seconda e decisiva fase delle qualificazioni agli Europei di categoria. Il cammino con il nuovo c.t. Bernardo Corradi, dopo qualche amichevole, era iniziato nella prima fase, superata pur con qualche difficoltà, cioè con una vittoria, una sconfitta e un pareggio su tre partite, per passare era stato necessario con qualche brivido il pareggio per 2-2 contro la Svezia nell’ultima giornata.

Ricordiamo naturalmente che l’Italia Under 19 è campione d’Europa in carica dopo il trionfo ottenuto in estate dal gruppo che era allora sotto la guida del c.t. Alberto Bollini, quindi l’auspicio è naturalmente quello di restare ancora ai vertici e per il momento di qualificarsi per la fase finale della nuova edizione di questo torneo. I ragazzi del nuovo ciclo della Under 19 per ora sono sulla strada giusta, perché mercoledì hanno vinto per 3-1 contro la Scozia a Lignano Sabbiadoro. Cerchiamo allora di capire cosa potrebbe fare il c.t. Corradi e analizziamo le probabili formazioni di Italia Repubblica Ceca U19, almeno per quanto concerne gli Azzurrini.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA U19

LE SCELTE DI CORRADI

Parlare delle probabili formazioni di Italia Repubblica Ceca U19 significa cercare di capire se e come il c.t. Bernardo Corradi vorrà cambiare qualcosa rispetto alla partita di mercoledì contro la Scozia, tenendo pure conto del fatto che la Fase Elite prevede tre partite nello spazio di sei giorni. Gli Azzurrini in ogni caso dovrebbero schierarsi in campo secondo il modulo 4-3-1-2, che era stato il punto di riferimento già nella fase precedente e abbiamo rivisto anche contro i pari età scozzesi. In linea di massima scegliamo comunque gli stessi titolari, che sicuramente godono della massima fiducia da parte del loro commissario tecnico.

Ecco allora che il portiere dovrebbe essere Bellucci Marin; davanti a lui, i quattro difensori titolari dal primo minuto potrebbero essere invece Palestra, Mané, Chiarodia e Bartesaghi, con Amey primo indiziato se Corradi volesse invece cambiare qualcosa fin dal primo minuto; per quanto riguarda i centrocampisti, ecco tre maglie da assegnare e potrebbero andare a Mannini, Lipani e Di Maggio, con Ciammaglichella in questo caso nei panni della prima alternativa; infine, in attacco indichiamo il trequartista Zeroli alle spalle di Pafundi e Misitano, con Anghelè e Romanio come principali alternative, dall’inizio o in corso d’opera.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-1-2): Bellucci Marin; Palestra, Mané, Chiarodia, Bartesaghi; Mannini, Lipani, Di Maggio; Zeroli; Pafundi, Misitano. All. Corradi.











