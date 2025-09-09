Probabili formazioni Italia Repubblica Ceca U19: scopriamo moduli e titolari per la partita amichevole di oggi, martedì 9 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA U19: QUALI TITOLARI OGGI?

Siamo giunti alla terza e ultima fatica dell’anomalo ‘quadrangolare asimmetrico’ ospitato nelle città croate di Koprivnica e Podturen per l’Under 19, quindi oggi, martedì 9 settembre, possiamo naturalmente parlarvi delle possibili scelte del c.t. Alberto Bollini per quanto riguarda le probabili formazioni Italia Repubblica Ceca U19.

Risultati qualificazioni Mondiali 2026 classifica/ Sorpresa Kosovo! Diretta gol live score (8 settembre 2025)

Detto che diversi ragazzi ancora potenzialmente in età per l’U19 stanno giocando con l’U20, finora il bilancio è stato di un pareggio contro la Croazia padrona di casa al debutto e poi una sconfitta contro la Germania nella seconda partita, disputata tre giorni fa.

Tutto fa parte del cammino di crescita, anche perché appunto questa non è la migliore versione possibile dell’Italia Under 19, lo stesso Bollini aveva voluto evidenziare che secondo lui è meglio “affrontare queste difficoltà adesso”, ma certamente chiudere con una vittoria sarebbe prezioso, anche per il morale degli Azzurrini.

Diretta/ Israele Italia (risultato finale 4-5): incredibile Tonali al 91'! (8 settembre 2025)

Ci proveremo contro la Repubblica Ceca, che a sua volta ha pareggiato contro la Croazia ma per 2-2, mentre non ha giocato contro la Germania creando l’asimmetria nel quadrangolare. Una partita che affrontiamo fra possibili conferme ma anche magari qualche ultima novità, cerchiamo di scoprire qualcosa in più nella lettura delle probabili formazioni Italia Repubblica Ceca U19…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA U19

LE ULTIME SCELTE DI BOLLINI

Giunti al terzo appuntamento di questa tournée amichevole, il c.t. Alberto Bollini potrebbe adottare un mix di sorprese e conferme nelle probabili formazioni Italia Repubblica Ceca U19. Il modulo potrebbe essere ancora il 3-4-2-1: nella difesa della nostra Under 19 potremmo vedere innanzitutto il portiere Vannucchi e davanti a lui Vezzosi, Maffessoli e Pellini come possibili titolari nella difesa a tre.

Italia si qualifica ai Mondiali 2026 se.../ Risultati contro Israele: cosa succede se perde?

A centrocampo invece l’assetto dovrebbe essere a quattro, con Cappelletti a destra, la coppia centrale con Di Nunzio e magari Cerpelletti, infine a sinistra Cocchi che è anche il capitano della nostra Nazionale Under 19; davanti infine puntiamo su un assetto che potrebbe prevedere il doppio trequartista con Cacciamani e Della Rovere alle spalle di Lontani, in gol contro la Germania.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (3-4-2-1): Vannucchi; Vezzosi, Maffessoli, Pellini; Cappelletti, Di Nunzio, Cerpelletti, Cocchi; Cacciamani, Della Rovere; Lontani. All. Bollini.