Probabili formazioni Italia Romania U19/ Le scelte del c.t. Nunziata

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U19: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Italia Romania U19 ci avviciniamo alla prima partita della Nazionale dell’Italia Under 19 allenata dal c.t. Carmine Nunziata agli Europei di categoria che sono ospitati quest’anno in Slovacchia e vedono l’Italia inserita nel girone A con i padroni di casa, la Francia e naturalmente la Romania, che sarà questa sera la nostra prima avversaria. Partita naturalmente subito importante per fare un passo avanti verso le semifinali, alle quali avranno accesso le prime due di ogni girone.

Questi Europei metteranno alla ribalta alcuni giovani che hanno lavorato con Mancini nelle scorse settimane e potrebbe essere un vantaggio per la nostra Under 19, che a marzo ha conquistato la qualificazione per la fase finale degli Europei di categoria, che a loro volta oltre al titolo continentale mettono in palio i posti riservati all’Europa nel prossimo Mondiale U20. Sarà un test molto importante, intanto scopriamo le ultime notizie circa le probabili formazioni di Italia Romania U19.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U19

LE SCELTE DI NUNZIATA

Le probabili formazioni di Italia Romania U19 vedranno il nostro c.t. Carmine Nunziata mettere in campo un modulo 4-3-1-2 nel quale dovrebbero mettersi in luce diversi giocatori che di recente hanno già “scoperto” anche la Nazionale maggiore, nonostante le assenze di Gnonto e Scalvini. L’undici titolare potrebbe essere il seguente: Desplanches in porta; difesa a quattro formata da Mulazzi, Turicchia, Coppola e Ghilardi; a centrocampo il terzetto formato da Fabbian, Casadei e Fazzini; Faticanti sulla trequarti a sostegno della coppia di attaccanti formata da Volpato e Nasti.

LE MOSSE DI OPRESCU

Diamo uno sguardo anche alle mosse di Daniel Oprescu per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia Romania U19. I giovani rumeni dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 e questi possibili titolari: in porta Mitrovic; davanti a lui la difesa a quattro composta da Coubois, Gergely, Danuleasa e Pantea da destra a sinistra; ecco poi Popescu e Pandele nel cuore della mediana; infine il reparto offensivo con Tanasa, Radaslavescu e Bodisteanu sulla trequarti a sostegno del centravanti Andronache.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U19

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Mulazzi, Turicchia, Coppola, Ghilardi; Casadei, Fabbian, Fazzini; Faticanti; Volpato, Nasti. All. Nunziata.

ROMANIA (4-2-3-1): Mitrovic; Coubois, Gergely, Danuleasa, Pantea; Popescu, Pandele; Tanasa, Radaslavescu, Bodisteanu; Andronache. All. Oprescu.











