Probabili formazioni Italia Romania U21/ Nicolato conferma solo Okoli ed Esposito?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U21: CHI GIOCA A FROSINONE?

Con le probabili formazioni di Italia Romania U21 parliamo di una partita amichevole che gli azzurrini giocano martedì 16 novembre: calcio d’inizio alle ore 17:30, siamo al Benito Stirpe di Frosinone dove la nazionale di Paolo Nicolato cercherà di confermare la preziosissima vittoria ottenuta in Irlanda, nel girone delle qualificazioni agli Europei 2023. Un 2-0 che ci conferma padroni del nostro destino; ora in questa amichevole il Commissario Tecnico potrebbe valutare altri ragazzi nell’attesa di utilizzarli quando conterà davvero, magari anche nella sfida contro la Svezia che sarà facilmente decisiva.

Adesso allora possiamo analizzare, a seconda dei calciatori che Nicolato ha a disposizione per questa partita di Frosinone, in che modo i nostri ragazzi possano essere schierati sul terreno di gioco; non sarà immediato azzeccare le scelte di Nicolato perché, trattandosi di un test senza valore di risultato, le rotazioni saranno ampie e potrebbero contemplare non poche sorprese. Proviamoci comunque, e allora leggiamo insieme dubbi e certezze degli allenatori nella valutazione delle probabili formazioni di Italia Romania U21.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U21

I DUBBI DI NICOLATO

Nelle probabili formazioni di Italia Romania U21 i dubbi di Nicolato riguardano l’ampiezza del turnover: potremmo avere in campo un 4-3-3 con pochissime conferme e, almeno ipotizzando, le uniche potrebbero riguardare il difensore centrale Okoli (per emergenza) e il regista basso Salvatore Esposito. Per il resto, l’Italia U21 può cambiare totalmente pelle a cominciare dal portiere, che sarebbe Turati; sugli esterni Cambiaso a destra e Scalvini a sinistra sono le soluzioni più probabili ma c’è Ferrarini che potrebbe dirottare l’esterno del Genoa sulla corsia mancina, in mezzo a completare il reparto giocherà Canestrelli, che ha raggiunto il gruppo per questa amichevole. In mezzo al campo le due mezzali possono essere Filippo Ranocchia e Fagioli, entrambi di proprietà della Juventus; nel tridente si prepara l’avvicendamento, con possibile staffetta a partita in corso, tra Mulattieri e Lucca per il ruolo di prima punta. I laterali potrebbero essere Cortinovis e Pellegri, ma anche in questo caso bisognerà fare delle valutazioni in merito e sicuramente nel secondo tempo vedremmo una squadra profondamente diverse.

LE SCELTE DI BRATU

Ovviamente anche Florin Bratu farà qualche cambio, ma per Italia Romania U21 dalla sua parte la situazione è diversa, perché la nazionale dell’Est Europa non gioca da ottobre. Dunque, potremmo avere un 4-2-3-1 con Screciu e Dican a protezione del portiere Popa, e due terzini che sarebbero Tirlea e Ticu; visto il modulo, i nostri avversari avranno una cerniera in mezzo al campo che si occuperà più che altro di fare filtro e interdire le azioni degli azzurrini, da questo punto di vista saranno chiamati a un lavoro importante Albu e Serban che potrebbero essere i due titolari. Avremo poi una linea di trequartisti con Cimpanu che viaggia verso una maglia da titolare in posizione centrale, dunque facendo da riferimento per tutti; sugli esterni le scelte del CT della Romania U21 possono contemplare Miculescu a destra e Petrila a sinistra. Rimane il ruolo di prima punta: qui abbiamo Jovan Markovic che di fatto è l’unica scelta “naturale”, nel senso che gli altri calciatori offensivi sono più che altro degli esterni. Anche in questo caso comunque staremo a vedere cosa deciderà Bratu…

IL TABELLINO

ITALIA U 21 (4-3-3): Turati; Ferrarini, Okoli, Canestrelli, Cambiaso; F. Ranocchia, Sa. Esposito, Fagioli; Cortinovis, Mulattieri, Pellegri. Allenatore: Paolo Nicolato

ROMANIA U21 (4-2-3-1): Popa; Tirlea, Screciu, Dican, Ticu; Albu, Serban; Miculescu, Cimpanu, Petrila; J. Markovic. Allenatore: Florin Bratu



