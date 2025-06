PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U21: ESORDIO AGLI EUROPEI!

L’attesa è finita e con le probabili formazioni Italia Romania U21 possiamo finalmente parlare della prima partita che gli azzurrini giocano, mercoledì 11 giugno, agli Europei Under 21 2025. Siamo in Slovacchia, precisamente a Trnava: esordio nel girone A che comprende anche i padroni di casa e la Spagna, subito missione complicata per la nostra nazionale – anche se si qualificano le prime due – che in questa categoria da tempo manca i grandi risultati, se è vero che l’ultimo titolo risale al 2004 ma l’ultima finale è comunque lontana 12 anni. Da allora, sostanzialmente, solo delusioni più o meno cocenti.

L’Italia U21 rappresenta comunque un gruppo interessante, guidato da Carmine Nunziata; sappiamo che, almeno in un mondo ideale dovrebbe essere così, che il tema vero non è quello del risultato a tutti i costi quanto quello di sviluppare una generazione che poi possa fare le nostre fortune, ma in ogni caso si guarda anche all’esito del campo. Oggi siamo certamente favoriti contro la Romania ma dobbiamo dimostrarlo, vedremo allora cosa succederà a Trnava e nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due CT andando a leggere insieme le probabili formazioni Italia Romania U21.

QUOTE E PRONOSTICO ITALIA ROMANIA U21

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto su Italia Romania U21 danno ragione agli azzurrini: la loro vittoria regolata dal segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 1,60 volte quanto investito, per contro il segno 2 sul successo della Romania porta in dote una vincita che è pari a 5,25 la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per l’opzione del pareggio, con questo bookmaker garantirebbe una vincita corrispondente a 4,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U21

COME GIOCHERÀ NUNZIATA

Solitamente Nunziata gioca con il 4-3-1-2, dunque nelle probabili formazioni Italia Romania U21 seguiamo questo modulo che prevede Desplanches in porta con una difesa nella quale i due centrali possono essere Ghilardi e Diego Coppola (aggregato solo ieri, era con la nazionale maggiore, è eventualmente pronto Pirola) mentre i due laterali potrebbero essere Zanotti a destra e Ruggeri a sinistra, con Kayode e Turicchia che rappresentano le prime alternative. A centrocampo le scelte sono difficili, perché la concorrenza è tanta: quasi certamente come playmaker davanti alla difesa giocherà Prati.

Con lui potrebbero agire Casadei e Pisilli, senza però dimenticarsi di elementi come Alessandro Bianco e Ndour; da valutare dunque chi sceglierà il Commissario Tecnico, anche nella posizione di trequartista dove i due cresciuti nel vivaio dell’Empoli, vale a dire Baldanzi e Fazzini, sono in competizione per la maglia con il secondo che può anche arretrare la sua posizione. In attacco invece Gnonto e Ambrosino dovrebbero partire titolari, anche per reale mancanza di alternative nell’elenco dei convocati.

LA RISPOSTA DI PANCU

I nostri avversari guidati da Daniel Pancu sono in campo con il 4-2-3-1: nelle probabili formazioni Italia Romania U21 ipotizziamo allora una linea difensiva con Dutu (che gioca nel Milan Futuro) e uno tra Ilia e Akdag a fare da centrali a protezione del portiere Hindrich, mentre sulle corsie laterali potrebbero esserci Sirbu a destra e Amzar a sinistra, almeno secondo l’ultima partita giocata da questa nazionale, poi cerniera centrale di centrocampo formata da Vulturar e Mihai.

Per quanto riguarda invece la zona offensiva, abbiamo appunto una trequarti formata da tre calciatori, quello che agisce come riferimento potrebbe essere Grameni mentre a correre sulle fasce laterali abbiamo verosimilmente Octavian Popescu a sinistra e Mitrov o Stoica che si possono adattare sull’altro versante. A giostrare in qualità di prima punta il grande favorito dovrebbe essere il capitano Louis Munteanu, che farà una possibile staffetta con Blanuta. Tra i convocati c’è però anche Burnete, grande protagonista dello scudetto del Lecce Primavera nel 2023.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, D. Coppola, Ghilardi, Ruggeri; Casadei, Prati, Pisilli; Baldanzi; Ambrosino, Gnonto. Allenatore: Carmine Nunziata

ROMANIA U21 (4-2-3-1): Hindrich; Sirbu, Dutu, Akdag, Amzar; Vulturar, Mihai; Mitrov, Grameni, O. Popescu; Munteanu. Allenatore: Daniel Pancu