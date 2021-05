Probabili formazioni Italia San Marino/ Diretta tv, scelte sperimentali per Mancini?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SAN MARINO: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Con le probabili formazioni di Italia San Marino, che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 28 maggio presso la Sardegna Arena, iniziamo finalmente a conoscere la nazionale che tra poco affronterà gli Europei: questa è la prima amichevole di avvicinamento alla fase finale di un torneo che la pandemia di Coronavirus ha posticipato di un anno, ma che sta arrivando a tenerci compagnia: esauriti gli impegni con i campionati, terminata la Serie A, dopo soli pochi giorni gli azzurri si sono radunati e hanno ufficialmente iniziato il loro percorso verso il grande appuntamento dell’estate.

San Marino rappresenta un test che, con tutto il rispetto del caso, non rappresenta certo un reale riassunto di quello che ci aspetta agli Europei, ma sarà utile per rimanere in ritmo e scaricare un po’ della tensione che si è accumulata nel finale di campionato. Vedremo, come vedremo quali saranno le scelte di Roberto Mancini: possibile che il CT voglia provare subito una sorta di formazione tipo, ma poi ci sarà ampio spazio per tutti e allora proviamo a ipotizzare le probabili formazioni di Italia San Marino.

DIRETTA ITALIA SAN MARINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia San Marino sarà trasmessa su Rai Uno: è come sempre il principale canale della televisione di stato a proporre le partite della nostra nazionale di calcio, non farà eccezione l’impegno in amichevole che dunque potrà essere seguito da tutti, visitando il digitale terrestre o accedendo eventualmente dal decoder di Sky. In assenza di un televisore, senza costi aggiuntivi sarà possibile attivare il servizio di diretta streaming video, vale a dire accedendo al sito www.raiplay.it o installando sui vostri dispositivi mobili – PC, tablet o smartphone – l’app Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SAN MARINO

LE SCELTE DI MANCINI

È davvero complesso ipotizzare le probabili formazioni di Italia San Marino, appunto perché si potrebbe puntare sui titolari in vista degli Europei o sulla necessità di valutare chi dovrà completare la lista dei convocati, con tagli da operare entro pochi giorni. Dunque, possiamo pensare a una nazionale sperimentale: la mettiamo in campo, come mera ipotesi, con Cragno tra i pali e una difesa che punterà su Manuel Lazzari e Biraghi sulle corsie esterne, mentre in mezzo alla difesa potremmo vedere Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo, avremo spazio per la regia di Locatelli e ai lati del centrocampista del Sassuolo potrebbero agire Castrovilli e Pessina (o Sensi), poi nel tridente offensivo ecco Grifo e Politano con la sensazione Raspadori a fare da prima punta. Naturalmente, chi non abbiamo nominato avrà campo nel secondo tempo: intanto, questo potrebbe essere un buon compromesso per il primo avvicinamento agli Europei.

ITALIA (4-3-3): Cragno; M. Lazzari, Acerbi, A. Bastoni, Biraghi; Pessina, Locatelli, Castrovilli; Politano, Raspadori, Grifo. Allenatore: Roberto Mancini



