Probabili formazioni Italia San Marino/ Quote, due assenti giustificati

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SAN MARINO: GLI ASSENTI

Nel parlare delle probabili formazioni di Italia San Marino possiamo giustamente parlare di due assenti: Roberto Mancini li ha convocati nella sua lista allargata, ma sia Jorginho che Emerson Palmieri saranno indisponibili per l’amichevole della Sardegna Arena. Il motivo è noto: entrambi saranno impegnati domani sera nella finale di Champions League, che il Chelsea ha raggiunto a distanza di 9 anni dal trionfo dell’Allianz Arena contro il Bayern. Anche allora c’era un italiano grande protagonista, quel Roberto Di Matteo che dei Blues era diventato allenatore a stagione in corso; ora Jorginho e Emerson proveranno a ripetere la storia, sollevando il trofeo che si giocheranno nel derby inglese contro il Manchester City. Dal punto di vista della nazionale, entrambi potrebbero poi superare il taglio di Mancini e arrivare agli Europei; nessun dubbio per quanto riguarda Jorginho, mentre per Emerson Palmieri – che al Chelsea è stato chiuso anche dall’arrivo di Ben Chilwell, arrivato in estate dopo aver disputato quattro ottime stagioni con il Leicester – i dubbi sono maggiori anche se del gruppo azzurro fa parte da tempo, le sensazioni per lui sono positive ma staremo a vedere quale sarà la scelta del CT… (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SAN MARINO: CHI AGLI EUROPEI?

Parlando ancora delle probabili formazioni di Italia San Marino, possiamo ora fare una considerazione sugli azzurri che sono sicuri di arrivare alla fase finale degli Europei. Gigio Donnarumma e Salvatore Sirigu saranno i primi due portieri, in attesa di ufficializzare il terzo; in difesa ci saranno Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini (titolari salvo sorprese o infortuni), poi Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni per la zona di mezzo con le fasce che dovrebbero premiare Alessandro Florenzi e Giovanni Di Lorenzo (destra), Leonardo Spinazzola e Emerson Palmieri (sinistra). Sicuri a centrocampo Nicolò Barella, Lorenzo Pellegrini, Jorginho e Manuel Locatelli, qui le scelte dipendono soprattutto dalle condizioni di Marco Verratti e Stefano Sensi, il forfait di entrambi spalancherebbe le porte degli Europei sia a Bryan Cristante che a Matteo Pessina. In attacco infine avremo Andrea Belotti e Ciro Immobile come centravanti, poi Federico Chiesa, Domenico Berardi, Lorenzo Insigne e Moise Kean. Mancini sicuramente porterà con sé questi giocatori per dare l’assalto agli Europei: come abbiamo visto i posti rimanenti sono pochi, e dunque l’amichevole di Cagliari che sta per cominciare potrebbe dare le indicazioni conclusive al nostro Commissario Tecnico. Staremo a vedere quali saranno le sue scelte finali… (agg. di Claudio Franceschini)

GLI ULTIMI BALLOTTAGGI

Quali sono gli ultimi ballottaggi di cui Roberto Mancini dovrà tenere conto nelle probabili formazioni di Italia San Marino? Ci riferiamo, più che alle scelte che il nostro CT opererà per l’imminente amichevole, ai 9 giocatori che purtroppo non arriveranno alla fase finale degli Europei. Abbiamo già detto che, sicuramente, il primo dubbio riguarda il ruolo di terzo portiere: in questo momento Alessio Cragno appare favorito su Alex Meret, con Salvatore Sirigu che senza dubbio sarà il secondo di Gigio Donnarumma. Poi, sempre in difesa, resterà a casa uno tra Rafa Toloi e Gianluca Mancini; a centrocampo Bryan Cristante, Matteo Pessina e Gaetano Castrovilli sono tutti in ballottaggio perché, dovendo operare 9 tagli, Mancini potrebbe decidere di rinunciare a due mezzali avendo anche abbondanza (rischia anche Stefano Sensi, che non è in perfette condizioni). In attacco, è volata tra Federico Bernardeschi e Giacomo Raspadori: anche per questo stasera il giovane attaccante del Sassuolo può giocarsi le sue carte, Bernardeschi con la Juventus ha avuto una stagione complicata ma Mancini lo conosce bene, e si fida di lui… (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SAN MARINO: GLI AVVERSARI

Nelle probabili formazioni di Italia San Marino è giusto dare uno sguardo alla squadra di Franco Varrella, che come abbiamo già visto presenta tra i convocati quel Filippo Berardi che ha fatto molto bene con la Primavera del Torino, e che nelle ultime quattro stagioni è stato in Serie C (oggi con la Vibonese). Questa sera mancherà il veterano Davide Simoncini, e allora le sue veci le farà idealmente Matteo Vitaioli: l’attaccante è uno dei volti più noti della nazionale di San Marino, ma le difficoltà di questa piccola federazione si notano nel fatto che, in oltre 60 presenze, Vitaioli ha segnato solo un gol. Anzi: nessuno dei giocatori presenti a Cagliari ha realizzato più di una rete con la maglia di San Marino. Sicuramente andrà tenuto d’occhio Nicola Nanni: il cartellino è di proprietà del Crotone che lo ha anche fatto esordire in Coppa Italia qualche stagione fa, gli ultimi due anni il classe 2000 li ha passati in prestito a Monopoli e Cesena (dunque in Serie C). Deve ancora segnare il primo gol da professionista: sarebbe una soddisfazione enorme se lo trovasse in nazionale, contro l’Italia… (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Italia San Marino ci conducono alla partita amichevole che la nostra nazionale gioca in vista degli Europei: appuntamento alle ore 20:45 di venerdì 28 maggio, siamo alla Sardegna Arena di Cagliari e Roberto Mancini ha scelto un avversario assolutamente abbordabile, una sorta di sparring partner in un clima, appunto, del tutto amichevole per testare la condizione dei suoi giocatori, che solo pochi giorni fa hanno concluso una stagione particolare in cui si è giocato tanto, e a distanza molto ravvicinata per far fronte alla pandemia.

Il Commissario Tecnico dovrà soprattutto prendere la decisione finale sulla lista dei convocati per gli Europei: sono 9 i giocatori da tagliare rispetto ai 35 chiamati, dunque possiamo aspettarci che in questa partita Mancini inizi con una nazionale sperimentale anche per questo motivo. Aspettando che si giochi, possiamo fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due CT, studiando in particolare dubbi, certezze e ballottaggi legati agli azzurri nella lettura approfondita delle probabili formazioni di Italia San Marino.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per Italia San Marino sono state fornite dall’agenzia Unibet, e ovviamente sono una sorta di plebiscito a favore degli azzurri: il segno 1 per la loro vittoria vale praticamente la somma messa sul piatto, infatti la quota è di 1,01. Pagano tantissimo le altre eventualità: già con il pareggio si arriverebbe a una vincita corrispondente a 36,00 volte la puntata, con il segno 2 per il successo di San Marino il vostro guadagno ammonterebbe addirittura a 51,00 volte quello che avrete pensato di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SAN MARINO

I DUBBI DI MANCINI

Dicevamo già ieri che per Italia San Marino Mancini potrebbe aprire con un 4-3-3 di seconde linee, così da fare le sue valutazioni sul campo: in porta allora potremmo vedere Cragno, in difesa Acerbi o Gianluca Mancini con Alessandro Bastoni mentre sulle corsie laterali possono correre Manuel Lazzari e Biraghi, aspettando il pieno recupero di Spinazzola ed eventualmente Emerson Palmieri, che sabato gioca la finale di Champions League. Per lo stesso motivo stasera non ci sarà Jorginho; in mezzo al campo Locatelli si prende la regia, con lui potremmo vedere Pessina e Castrovilli che vogliono superare il taglio e arrivare alla fase finale degli Europei. Meno chance per il giovane Raspadori, che però stasera potrebbe fare l’esordio con la maglia azzurra guidando il nostro attacco; Politano e Grifole possibili scelte per le corsie, ma attenzione a Kean che in nazionale ha spesso ricoperto un ruolo di esterno offensivo, e anche stasera potrebbe avere la sua occasione.

LE SCELTE DI VARRELLA

Franco Varrella dovrebbe affrontare Italia San Marino con un 5-3-2: davanti al portiere Simone Benedettini potremmo vedere una linea con Manuel Battistini e Palazzi esterni, mentre i tre centrali sarebbero Fabbri, Carlos Rossi e Brolli. A dirla tutta il modulo della piccola nazionale sarebbe una sorta di 5-2-1-2, nel senso che David Tomassini avanza la sua posizione fino a giocare sulla trequarti, e allora diventa importante la spinta dei terzini che andrebbero a formare un centrocampo a 4, anche se poi bisognerà vedere in quante occasioni San Marino avrà il controllo del pallone. Ad ogni modo la cerniera mediana dovrebbe essere composta da Enrico Golinucci e Mularoni; davanti Filippo Berardi è un giocatore molto noto nel calcio italiano (oggi gioca con la maglia della Vibonese, in Serie C), al suo fianco il ballottaggio è tra Nanni e Vitaioli con il primo che dà la sensazione di essere favorito.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Cragno; M. Lazzari, Acerbi, A. Bastoni, Biraghi; Castrovilli, Locatelli, Pessina; Politano, Raspadori, Kean. Allenatore: Roberto Mancini

SAN MARINO (3-4-1-2): S. Benedettini; Fabbri, C. Rossi, Brolli; Ma. Battistini, E. Golinucci, Mularoni, Palazzi; D. Tomassini; F. Berardi, Nanni. Allenatore: Franco Varrella



