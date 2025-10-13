Probabili formazioni Italia Scozia U19: scopriamo moduli e titolari per la partita amichevole di oggi, lunedì 13 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SCOZIA U19: I TITOLARI PER LA SECONDA AMICHEVOLE

Secondo impegno consecutivo in terra molisana e contro la stessa rivale, sede delle partite amichevoli del mese di ottobre per l’Under 19, quindi oggi lunedì 13 ottobre possiamo ancora una volta parlare delle mosse del c.t. Alberto Bollini per le probabili formazioni Italia Scozia U19.

Probabili formazioni Irlanda del Nord Germania/ Quote: tante conferme (oggi 13 ottobre 2025)

Non è un errore, naturalmente: l’Italia Under 19 sta ospitando i pari età della Scozia, venerdì pomeriggio abbiamo avuto una partita terminata con un pareggio per 1-1 a Campobasso chiudendo in inferiorità numerica, oggi si farà il bis allo stadio d’Isernia, con l’ulteriore curiosità legata al fatto che si giocherà al mattino.

Probabili formazioni Islanda Francia/ Quote: turnover per Deschamps? (oggi 13 ottobre 2025)

Formula diversa rispetto al quadrangolare del mese scorso, che ci aveva portato un pareggio contro la Croazia padrona di casa, poi la sconfitta con la Germania e in chiusura la vittoria contro la Repubblica Ceca, l’Italia U19 continua a lavorare verso gli impegni del mese di novembre, che invece saranno validi per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria.

Insomma, si avvicina il momento in cui si dovrà fare sul serio per i ragazzi del c.t. Bollini, 22 calciatori tutti classe 2007. Questa potrebbe di fatto essere considerata la prova generale perché è l’ultimo impegno prima di rivedersi appunto a novembre, diamo spazio alle probabili formazioni Italia Scozia U19.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE/ Romania al 95'! Diretta gol live score (12 ottobre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SCOZIA U19

LE NUOVE SCELTE DI BOLLINI

Il c.t. Alberto Bollini naturalmente potrà attuare un mix tra conferme e novità nelle probabili formazioni Italia Scozia U19 rispetto alla partita di venerdì, per la nostra Under 19 in porta possibile alternanza fra Pessina e Vannucchi, che aveva giocato a Campobasso. In difesa avevamo visto un assetto a quattro, quello potrebbe essere di nuovo il riferimento ma siamo curiosi di scoprire se ci saranno conferme anche per i titolari Cocchi, Lulli, Maffessoli e Trabucchi.

A centrocampo avevamo avuto forse un po’ a sorpresa Mantini, Di Nunzio e Ciardi, questo potrebbe essere quindi un reparto più soggetto ad eventuali possibili sorprese o scelte di turnover per valorizzare l’intera rosa. Davanti infine Crimaldi, Giardino e Cacciamani erano stati i titolari nel tridente dell’Italia Under 19, vedremo anche qui le possibili alternative, fermo restando che anche in corso d’opera ci sarà spazio per tutti stamattina a Isernia.