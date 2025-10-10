Probabili formazioni Italia Scozia U19: scopriamo moduli e titolari per la partita amichevole di oggi, venerdì 10 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SCOZIA U19: QUALI TITOLARI NELLA PRIMA AMICHEVOLE?

Dopo il quadrangolare in Croazia, continuano in questo periodo le partite amichevoli per l’Under 19, nella finestra di ottobre gli impegni sono casalinghi e quindi oggi, venerdì 10 ottobre, possiamo mettere in evidenza le mosse del c.t. Alberto Bollini per quanto riguarda le probabili formazioni Italia Scozia U19.

Probabili formazioni Italia Svezia U21/ Quali titolari per Baldini? (qualificazioni europee, 10 ottobre 2025)

Il mese scorso c’erano stati alti e bassi: un pareggio contro la Croazia padrona di casa, poi nella seconda uscita una sconfitta contro la Germania e infine la vittoria contro la Repubblica Ceca, l’Italia U19 non si era fatta mancare nulla in quella lunga e intensa trasferta nei Balcani.

Stavolta invece formula diversa: una sola Nazionale avversaria e Molise protagonista. Infatti l’Italia Under 19 in questi giorni ospita i pari età della Scozia, contro i quali giocheranno una prima partita amichevole oggi pomeriggio a Campobasso, seguita lunedì dalla rivincita che sarà disputata invece ad Isernia.

Probabili formazioni Francia Azerbaigian/ Quote: Rabiot titolare? (10 ottobre 2025)

Ci sarà quindi modo di mettere alla prova l’intera rosa a disposizione del c.t. Bollini, formata da 22 calciatori tutti classe 2007. Cerchiamo allora di capire qualcosa in più innanzitutto nelle mosse del nostro allenatore per la sfida di Campobasso, spazio quindi alle probabili formazioni Italia Scozia U19…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SCOZIA U19

LE NUOVE SCELTE DI BOLLINI

Il c.t. Alberto Bollini naturalmente avrà la possibilità di vedere in azione tutti i suoi ragazzi fra oggi e lunedì, nelle probabili formazioni Italia Scozia U19 possiamo innanzitutto notare che il modulo potrebbe essere il 3-4-2-1 ma anche il 4-3-3, entrambi utilizzati nel corso del torneo di settembre dalla nostra Under 19. In porta possibile ballottaggio fra Pessina e Vannucchi, magari giocheranno una volta ciascuno. In difesa naturalmente è da capire quale sarà il modulo, Maffessoli e Nardin potrebbero essere due nomi di riferimento.

Probabili formazioni Germania Lussemburgo/ Quote: Woltemade titolare? (10 ottobre 2025)

A centrocampo citiamo Cerpelletti e Coletta, che gioca nel Benfica, a seconda degli assetti sarà da capire anche il posizionamento degli esterni, fra cui Cocchi potrebbe essere il nome di spicco. Davanti infine Crimaldi e Cacciamani dovrebbero agire insieme a una prima punta, che potrebbe essere Castiello. Assente l’indisponibile Della Rovere, al cui posto è stato convocato in un secondo tempo Filippo Armanini.