Probabili formazioni Italia Serbia U18/ Nuovo corso per Daniele Franceschini (oggi giovedì 7 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SERBIA U18: CHI GIOCA A TIRRENIA?

Le probabili formazioni di Italia Serbia U18 ci conducono a parlare delle due amichevoli con cui la nostra nazionale giovanile riprende l’attività: giovedì 7 settembre si gioca alle ore 16:30 contro la nazionale balcanica, poi sarà il turno dell’Olanda domenica 10. Due amichevoli che ci potranno dire quale sia lo stato dell’arte: la rivoluzione all’interno della federazione non ha toccato Daniele Franceschini, che è stato confermato alla guida della nostra Under 18.

Il nostro ultimo impegno era stato a marzo, una vittoria contro la Romania per 2-0; adesso vedremo come procederà il nuovo corso degli azzurrini, che inevitabilmente innesterà qualche novità al suo interno come giusto che sia. Aspettando che la partita si giochi, facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte che potrebbero essere operate per il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, leggendo insieme le probabili formazioni di Italia Serbia U18.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SERBIA U18

Chiaramente difficile capire in che modo Franceschini possa affrontare Italia Serbia U18: il modulo del CT dovrebbe rimanere il 4-3-1-2 salvo qualche variazione sul tema, in porta potremmo vedere Mascardi (l’altro convocato è Plaia) con una difesa nella quale Bakouné può fare il terzino destro con Pagnucco sull’altro versante, al centro possono invece giocare Bassino e De Luca. Per quanto riguarda il centrocampo, si può puntare sulla regia di uno tra Mendicino e Riccio, con Crapisto che potrebbe completare la linea.

Attenzione però al contributo di Alphadjo Cissé, una sorta di jolly che può agire anche in qualità di trequartista se non addirittura come seconda punta tattica. In attacco, per l’appunto, i candidati principali potrebbero essere Ravaglioli e Finocchiaro; come principale alternativa, Daniele Franceschini può eventualmente puntare su Ragnoli Galli. Staremo però a vedere, l’idea del CT sarà quella di provare a impiegare tutti tra un’amichevole e l’altra.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SERBIA U18: IL TABELLINO

ITALIA U18 (4-3-1-2): Mascardi; Bakouné, Bassino, De Luca, Pagnucco; Mendicino, Riccio, Crapisto; A. Cissé; Ravaglioli, Finocchiaro. Allenatore: Daniele Franceschini











