Probabili formazioni Italia Slovacchia U19/ Quote: le scelte di Nunziata

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SLOVACCHIA U19: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Italia Slovacchia U19 ci avviciniamo alla partita di oggi pomeriggio a Trnava, valida per la seconda giornata del girone A degli Europei Under 19 in corso proprio in Slovacchia. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata cercano il bis della vittoria ottenuta sabato nella giornata inaugurale contro la Romania (2-1), anche perché un bis sancirebbe già la qualificazione per le semifinali e anche il pass per il Mondiale Under 20 dell’anno prossimo, che sarà il culmine di questo ciclo dell’Under 19.

Diretta/ Italia Romania U19 (risultato 2-1 finale): azzurrini, ottima partenza

L’impresa non sarebbe di certo impossibile, dal momento che la prima giornata ha detto che, mentre l’Italia vinceva contro la Romania, la Slovacchia ha incassato una pesante sconfitta per 5-0 contro la Francia. Gli slovacchi dovrebbero quindi essere l’anello debole del girone e naturalmente l’Italia ha il “dovere” di approfittarne. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire qualificano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Italia Slovacchia U19 ormai a poche ore dalla partita.

Probabili formazioni Italia Romania U19/ Le scelte del c.t. Nunziata

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche uno sguardo al pronostico su Italia Slovacchia U19 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Azzurrini naturalmente in trasferta ma favoriti, il segno 2 infatti è quotato a 1,24 mentre poi si sale a quota 5,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 9,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere la Slovacchia.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SLOVACCHIA U19

LE SCELTE DI NUNZIATA

Le probabili formazioni di Italia Slovacchia U19 ci dicono che gli Azzurrini di Carmine Nunziata dovrebbero scendere in campo oggi pomeriggio a Trnava secondo il modulo 4-3-1-2 e con questi possibili undici titolari: Desplanches in porta; davanti a lui i quattro difensori Mulazzi, Coppola, Ghilardi e Giovane; a centrocampo il terzetto formato da Fabbian, Faticanti e Casadei; sulla trequarti Miretti a supporto dei due attaccanti Nasti e Ambrosino.

DIRETTA/ Italia Irlanda U21 (risultato finale 4-1): gli azzurrini sono agli Europei!

LE MOSSE DI RUSNÁK

I padroni di casa slovacchi potrebbero invece riservarci un modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni di Italia Slovacchia U19: Balaz in porta; retroguardia a quattro formata da Kopasek, Luka, Kosa e Sikula; a centrocampo il trio formato da Holly, Gajdos e Halabrin mentre il tridente offensivo slovacco potrebbe vedere in campo dal primo minuto Griger, Jambor e Misovic.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SLOVACCHIA U19

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Mulazzi, Coppola, Ghilardi, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Miretti; Nasti, Ambrosino. All. Nunziata.

SLOVACCHIA (4-3-3): Balaz; Kopasek, Luka, Kosa, Sikula; Holly, Gajdos, Halabrin; Griger, Jambor, Misovic. All. Rusnák.

© RIPRODUZIONE RISERVATA