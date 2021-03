Probabili formazioni Italia Slovenia U21/ Quote, tanti assenti per Nicolato

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SLOVENIA U 21: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 21.00 tra le mura dello stadio Ljudiski di Maribor la sfida tra Italia e Slovenia U21, valida per il terzo turno del girone B degli Europei di categoria e tocca ora esaminare le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno oggi le mosse di Acimovic, come specialmente di Nicolato, a cui davvero questa sera non sarà concesso alcun margine di errore. Dopo anche il pareggio senza gol rimediato contro la Spagna nel secondo turno, per gli azzurri oggi conterà solo vincere: con tre punti infatti la nostra nazionale potrebbe qualificarsi alla prossima fase della manifestazione (sempre che i cechi, con cui dividiamo il secondo gradino non ci mettano i bastoni tra le ruote). Pure per Nicolato non sarà facile oggi affrontare gli sloveni: la formazione azzurra sarà oggi in campo con parecchi out annunciati, da quello di Tonali fino a Scamacca e Rovella (espulsi con la Spagna). Non sarò dunque semplice per il tecnico fissare il miglior 11 possibile per tenere l’impresa. Andiamo comunque a vedere quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Italia Slovenia U21.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match per gli Europei Under 21 non facciamo fatica a consegnare agli azzurri il favore del pronostico. Anche il portale Snai per l’1×2 della partita fissa a a1 .50 il successo dell’Italia U21, contro il più alto 6.50 segnato per la vittoria della Slovenia U21: il pareggio paga la posta a 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SLOVENIA U21

LE MOSSE DI NICOLATO

Come abbiamo accennato prima, per disegnare le probabili formazioni di Italia Slovenia U21, Nicolato dovrà ancora una volta fare i conti con parecchi assenti annunciati: non sarà facile fissare l’11 che proverà a strappare il pass per la fase finale del torneo. Fissato comunque il 3-5-2 come modulo di partenza, ecco che in difesa saremo felici di rivedere, dopo la squalifica, Gabbia e Marchizza: al loro fianco si farà rivedere Lovato, con Carnesecchi tra i pali. Per il centrocampo si farà notare ancora l’out di Tonali: Frattesi, Maggiore e Pobega rimarranno al centro del reparto, mentre toccherà a Zappa e Sala agire in corsia, anche se Bellanova è valida alternativa dalla panchina come pure il bianconero Frabotta. In attacco abbiamo già detto che mancherà Scamacca: sarà uno tra Raspadori e Colombo e far compagnia all’ex Milan Cutrone.

LE SCELTE DI ACIMOVIC

Spazio al 4-2-3-1 invece per l’11 di Mister Acimovic, che pure, per questo terzo turno dei gironi degli Europei Under 21, potrebbe regalarci qualche novità rispetto all’11 che ha pareggiato con i cechi solo pochi giorni fa. Ecco che in attacco potrebbe essere nuovo spazio per l’attaccante della Cremonese Zan Celar, con alle spalle Roseli e Matko (questo pure fresco di gol contro la Repubblica Ceca): sarà poi il capitano Elsnik ad agire dal primo minuto sulla trequarti. A centrocampo sarà spazio dal primo minuto per Petrovic e Cerin, anche se dalla panchina rimangono a disposizione Prelec e Svetlin. Acimovic poi in difesa non dovrebbe rinunciare dal primo minuto a Brekalo e a Karic: sull’esterno del reparto si faranno vedere pronti Kolmanic e Zinic.

IL TABELLINO

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala; Cutrone, Raspadori. All. Nicolato

SLOVENIA UNDER 21 (4-2-3-1): Vekic; Zinic, Brekalo, Karic, Kolmanic; Petrovic, Cerin; Rogelj, Elsnik, Matko; Celar. All. Acimovic



