PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA DONNE: CHI GIOCA IL BIG-MATCH?

L’attesa è già alta, la inganniamo leggendo le probabili formazioni Italia Spagna donne. La partita di Berna per gli Europei di calcio femminile 2025 sarebbe affascinante anche a prescindere dalla posta in palio, perché le Azzurre si metteranno alla prova contro le campionesse del Mondo in carica, che finora hanno fatto meraviglie in Svizzera.

Per l’Italia tuttavia più dell’orgoglio c’è in ballo il ritorno ai quarti di finale, che non abbiamo raggiunto nelle due precedenti edizioni. Le ragazze di Andrea Soncin avevano fatto tutto per bene nella prima giornata vincendo contro il Belgio, poi il pareggio contro il Portogallo purtroppo è stato beffardo, con il vantaggio fino al minuto 89 che avrebbe già garantito il raggiungimento dell’obiettivo, che invece bisognerà conquistare oggi, con tutti i rischi del caso contro le più forti del mondo.

La Spagna è salita sul tetto del mondo due anni fa, ma ancora adesso resta la Nazionale di riferimento nel panorama internazionale del calcio femminile. La dimostrazione è arrivata nelle prime due giornate di questo Europeo: vittoria per 5-0 contro il Portogallo e poi un altro successo nettissimo, 6-2 contro il Belgio per un totale di 11 gol segnati in 180 minuti, semplicemente impressionante.

Partita quindi meravigliosa da giocare, anche se magari sarebbe stato meglio non affrontarla quando ci si gioca tutto. Inutile però ormai perdersi in calcoli e ragionamenti, è meglio adesso scoprire tutto su moduli, scelte dei c.t. e calciatrici titolari stasera a Berna grazie alle probabili formazioni Italia Spagna donne…

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Italia Spagna donne è chiaro in favore delle iberiche secondo le quote Snai: segno 2 infatti favorito a 1,23, mentre il pareggio varrebbe 6,25 e si arriva fino a 10 volte la posta in palio qualora l’Italia facesse l’impresa.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA DONNE

CONFERME PER SONCIN

In una partita di questo genere non c’è di certo spazio per gli esperimenti, allora crediamo che in linea di massima il nostro c.t. Andrea Soncin nelle probabili formazioni Italia Spagna donne dovrebbe schierare le sue titolari nel modulo 3-5-2. Cominciamo naturalmente da Giuliani in porta; difesa schierata ancora una volta a tre con Lenzini, Salvai perno centrale e Linari; Di Guglielmo e Boattin dovrebbero invece giocare sulle fasce nel centrocampo a cinque che in mezzo vedrà Severini e tanta qualità grazie a Caruso e Giugliano; infine in attacco puntiamo su Cantore al fianco di Girelli.

TOMÉ FA TURNOVER?

Forse qualche calcolo in più per Montserrat Tomé nelle probabili formazioni Italia Spagna donne, fermo restando che le iridate devono prendersi il primo posto e che comunque dispongono di diverse alternative di qualità. Potrebbe quindi esserci al massimo qualche ritocco nel modulo 4-3-3, che di base vi indichiamo cominciando da Nanclares in porta; difesa quindi a quattro con Batlle, Paredes, Aleixandri Lopez e Carmona; qualità indiscussa anche a centrocampo con Lopez, Guijarro e soprattutto Putellas; quanto alle titolari nel tridente d’attacco, citiamo ancora Caldentey, Gonzalez Rodriguez e Pina.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA DONNE: IL TABELLINO

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli. All. Soncin.

SPAGNA (4-3-3): Nanclares; Batlle, Paredes, Aleixandri Lopez, Carmona; Lopez, Guijarro, Putellas; Caldentey, Gonzalez Rodriguez, Pina. All. Montserrat.