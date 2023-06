Probabili formazioni Italia Spagna, Nations League/ Diretta tv: chi gioca domani? (14 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Italia Spagna ci avviciniamo alla partita che domani sera ad Enschede, in Olanda sarà valida come semifinale della Nations League, il torneo che ormai è giunto alla sua terza edizione e che ha visto qualificarsi per la Final Four sia gli Azzurri di Roberto Mancini sia le Furie Rosse di Luis De la Fuente. Si replica così curiosamente la semifinale di due anni fa, che fu vinta dalla Spagna a San Siro (ma poi il trofeo andò alla Francia), domani sera per l’Italia potrebbe esserci l’occasione per cercare la rivincita.

Nella fase a gironi gli Azzurri sono stati bravi a superare il gruppo “di ferro” che comprendeva anche Germania, Inghilterra e Ungheria, con la vittoria per 0-2 in terra magiara all’ultima giornata che fu determinante, mentre la Spagna aveva avuto la meglio sui cugini del Portogallo in una sorta di derby a distanza nel girone che comprendeva anche Svizzera e Repubblica Ceca. Sono passati nove mesi e un Mondiale da allora, finalmente la Nations League torna protagonista e allora scopriamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Italia Spagna.

DIRETTA ITALIA SPAGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Italia Spagna sarà garantita come sempre in chiaro per tutti su Rai Uno, canale numero 1 del telecomando, il che significa che la diretta streaming video sarà una possibilità garantita invece dal sito o dall’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA

LE MOSSE DI MANCINI

Nelle probabili formazioni di Italia Spagna, il modulo di riferimento per Roberto Mancini dovrebbe essere il 4-3-3, che disegniamo con Donnarumma in porta, protetto dalla difesa a quattro con Di Lorenzo a destra, la coppia nerazzurra con Acerbi e Bastoni come centrali, infine a sinistra potrebbe ancora essere aperto il ballottaggio fra Dimarco e Spinazzola; a centrocampo l’Italia potrebbe affidarsi agli eroi degli Europei, quindi indichiamo come possibili titolari nel centrocampo a tre degli Azzurri i big Barella, Jorginho e Verratti; infine, nel tridente offensivo dell’Italia proviamo ad indicare Chiesa e Pellegrini come ali a sostegno del centravanti Retegui, anche se Gnonto potrebbe rappresentare una valida alternativa.

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Sul fronte iberico, il c.t. Luis De la Fuente potrebbe a sua volta affidarsi al 4-3-3 come modulo di riferimento per le probabili formazioni di Italia Spagna. In porta dovremmo vedere Unai Simón, ma non è da escludere la candidatura anche di Kepa; la difesa a quattro vedrà Carvajal a destra, Nacho in ballottaggio con Le Normand per affiancare Laporte, infine a sinistra dovrebbe agire Jordi Alba; a centrocampo invece potremmo indicare il terzetto formato da Fabian Ruiz, naturalmente Rodri e Merino come possibili titolari; infine, nel tridente offensivo delle Furie Rosse proviamo ad indicare titolari Dani Olmo, Morata naturalmente come centravanti e infine Gavi.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Pellegrini. All. Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Nacho, Laporte, Jordi Alba; Fabian Ruiz, Rodri, Merino; Dani Olmo, Morata, Gavi. All. De La Fuente.











