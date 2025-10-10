Probabili formazioni Italia Svezia U21: scopriamo moduli e titolari per la partita delle qualificazioni europee, oggi venerdì 10 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVEZIA U21: ECCO I TITOLARI AZZURRINI A CESENA!

Il mese di settembre ha portato due vittorie e quindi 6 punti, il cammino però è ancora lungo e allora attenzione alla terza partita nel girone E, oggi venerdì 10 ottobre 2025 concentriamo la nostra attenzione sulle probabili formazioni Italia Sveiza U21, un match di enorme significato che è in programma allo stadio Dino Manuzzi di Cesena.

Il debutto sulla panchina degli Azzurrini del nuovo c.t. Silvio Baldini è stato sofferto ma molto positivo grazie ai due successi del mese scorso, prima la vittoria in rimonta 2-1 contro il Montenegro a La Spezia, poi il colpo per 0-1 in casa della Macedonia del Nord, per marciare a punteggio pieno insieme alla Polonia, in realtà al momento prima per migliore differenza reti.

L’Under 21 punta naturalmente a partecipare ai prossimi Europei, dopo l’eliminazione beffarda ai quarti dello scorso giugno contro la Germania. L’edizione del 2027 sarà speciale sia perché ospitata congiuntamente da Albania e Serbia, due nazioni non esattamente grandi amiche che lanciano quindi un bel messaggio di pace, sia perché sarà anche il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il terzo ostacolo è la Svezia, che in teoria era la terza big del girone ma, dopo il debutto con vittoria per 3-0 contro l’Armenia, ha perso per 2-0 in Montenegro. Insomma, oggi sarà già un’occasione importante per provare a distanziare in modo netto i pari età scandinavi e quindi esaminiamo le scelte del c.t. Baldini per le probabili formazioni Italia Svezia U21…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVEZIA U21

LE MOSSE E I CAMBIAMENTI DI BALDINI

Quattro novità nei 25 convocati di Silvio Baldini rispetto a settembre: i difensori Nicolò Fortini della Fiorentina e Alessandro Dellavalle del Modena, i centrocampisti Giacomo Faticanti della Juventus Next Gen e Alphadjo Cisse del Catanzaro. Dopo l’assenza per infortunio torna Francesco Camarda, mentre nelle probabili formazioni Italia Svezia U21 sarà sicuramente assente Moruzzi, espulso in Macedonia del Nord e quindi disponibile solo con l’Armenia martedì prossimo. Il modulo è il 4-3-3 e in porta potrebbe tornare titolare Mascardi.

In difesa da destra a sinistra potrebbero giocare Palestra, i due centrali Dellavalle e Marianucci e sul lato mancino Bartesaghi, forte dei minuti accumulati nel Milan di Max Allegri. A centrocampo le gerarchie sembrano più chiare nella nostra Nazionale Under 21 ed allora citiamo ancora una volta Pisilli, capitan Lipani e Ndour; in attacco invece la novità potrebbe essere il ritorno da titolare di Camarda come prima punta nel mezzo di un tridente che potrebbe prevedere Pafundi e Koleosho come esterni.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVEZIA U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Dellavalle, Marianucci, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Camarda, Koleosho. All.: Baldini.