Probabili formazioni Italia Svizzera/ Diretta tv: Florenzi è out (Euro 2020)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA: CHI GIOCA DOMANI SERA?

Le probabili formazioni di Italia Svizzera ci consentono di presentare l’attesissima partita che sarà il secondo impegno per gli azzurri agli Europei 2020: l’appuntamento sarà ancora allo stadio Olimpico di Roma domani sera, mercoledì 16 giugno alle ore 21.00. Il cammino nel girone A è cominciato come meglio non avrebbe potuto per gli uomini di Roberto Mancini, che hanno vinto in modo netto e convincente contro la Turchia nella partita inaugurale. Battere anche i rossocrociati ci darebbe la certezza della qualificazione agli ottavi e varrebbe come ulteriore conferma del valore di una Nazionale sicura dei propri mezzi, che gioca bene a calcio, diverte in attacco e allo stesso tempo concede poco o nulla in difesa, all’insegna della qualità unita all’intensità. La Svizzera arriva invece da un pareggio contro il Galles; la squadra di Vladimir Petkovic è sulla carta la seconda forza del girone, ma non può permettersi una sconfitta. Alla vigilia della partita, andiamo adesso a scoprire tutte le notizie circa le probabili formazioni di Italia Svizzera.

DIRETTA ITALIA SVIZZERA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Italia Svizzera sarà naturalmente visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Rai 1, oltre che su abbonamento tramite i canali di Sky Sport, che trasmettono per intero gli Europei 2020. Sarà dunque doppia anche la possibilità della diretta streaming video, garantita per tutti da Rai Play e su abbonamento anche tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA

LE SCELTE DI MANCINI

Squadra che vince non si cambia, eppure nelle probabili formazioni di Italia Svizzera potremmo vedere tre cambi da parte di Roberto Mancini. Una sarà obbligato, perché Florenzi è indisponibile e sarà sostituito da Di Lorenzo. Sugli altri due c’è ancora molto da verificare: Berardi potrebbe essere tenuto fuori a scopo precauzionale in favore di Chiesa, scelta comunque di altissimo livello per completare il tridente d’attacco con Immobile punta centrale e Insigne a sinistra; a centrocampo invece Verratti è recuperato e potrebbe fare l’esordio agli Europei 2020 scalzando Locatelli, che comunque resta una soluzione validissima e non si esclude dunque di vederlo ancora titolare insieme naturalmente a Barella e Jorginho, per consentire a Verratti di essere al 100% più avanti (naturalmente è anche possibile una staffetta fra i due). Per il resto sembra essere tutto confermato: davanti a Gigio Donnarumma ecco ancora i veterani Bonucci e Chiellini, con Spinazzola indiscutibile terzino sinistro dopo la fantastica prestazione di venerdì scorso.

LE MOSSE DI PETKOVIC

Sul fronte elvetico, ecco che Vladimir Petkovic per le probabili formazioni di Italia Svizzera potrebbe proporre domani sera un modulo 3-4-1-2. In difesa potrebbe scalare Ricardo Rodriguez, che completerebbe il terzetto a protezione di Sommer con Schar e Elvedi (Akanji rischia la panchina), mentre sulle fasce potrebbero giocare Fassnacht a destra e Zuber a sinistra, per dare una versione più offensiva alla Svizzera. Dovrebbe invece essere indiscutibile la coppia formata dall’atalantino Freuler e Granit Xhaka nel cuore del centrocampo rossocrociato. In attacco invece Embolo potrebbe agire nella posizione di trequartista; in questo caso ci sarebbe una maglia in più a disposizione per l’attacco, con Seferovic confermato e Gavranovic forse in vantaggio nel possibile ballottaggio con Mehmedi. Da non escludere tuttavia altre soluzioni, compresa la conferma in blocco dell’undici titolare di sabato contro il Galles.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Schar, Elvedi, Rodriguez; Fassnacht, Freuler, G. Xhaka, Zuber; Embolo; Seferovic, Gavranovic. All. Petkovic.



