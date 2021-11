Probabili formazioni Italia Svizzera/ Diretta tv: nazionale decimata all’Olimpico

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Italia Svizzera ci introducono alla partita decisiva nelle qualificazioni Mondiali 2022: si gioca venerdì 12 novembre allo stadio Olimpico di Roma, calcio d’inizio alle ore 20:45. Gli ultimi due pareggi degli azzurri hanno permesso ai rossocrociati di impattare a quota 14 punti nel gruppo C: all’andata era finita senza gol e dunque con una vittoria saremmo certi della qualificazione senza dover passare dai playoff, ma sarà un compito ostico anche perchè arriviamo all’appuntamento con un gruppo decimato.

Non vediamo in campo l’Italia dalla Final Four di Nations League, chiusa al terzo posto dopo aver perso l’imbattibilità record; ora Roberto Mancini dovrà fare le sue valutazioni, ma così anche Murat Yakin perchè se possibile la Svizzera ha ancora più problemi di noi. Aspettando che arrivi venerdì sera, proviamo ora a fare una rapida analisi di quelle che potrebbero essere le scelte che i due Commissari Tecnici opereranno per il match dello stadio Olimpico, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Italia Svizzera.

ITALIA SVIZZERA DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Naturalmente la diretta tv di Italia Svizzera sarà su Rai Uno: come ben sappiamo infatti è questo il canale che trasmette tutte le partite della nostra nazionale, quindi si tratterà di un appuntamento in chiaro che potrete seguire anche in diretta streaming video, grazie a sito e app di Rai Play che sono visitabili, senza costi aggiuntivi, con il supporto di dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA

I DUBBI DI MANCINI

I dubbi di Mancini nelle probabili formazioni di Italia Svizzera riguardano soprattutto gli acciaccati: in difesa Chiellini ha abbandonato il ritiro e Bonucci è acciaccato, ma verosimilmente il viterbese potrebbe essere in campo con Acerbi al suo fianco, mentre sugli esterni andrebbero Di Lorenzo e Emerson Palmieri con Gigio Donnarumma che ovviamente occuperà la porta azzurra. In mediana spazio a Locatelli e Jorginho; tanti forfait in questa zona del campo, rischia anche Barella che per il momento inseriamo tra i titolari(si è allenato con il gruppo), ma che sarà valutato fino all’ultimo e che di conseguenza potrebbe lasciare spazio a uno tra Cristante e Tonali (Pessina, tornato tra i convocati, non gioca da tempo), questa è forse la maglia maggiormente in discussione per Italia Svizzera. L’attacco infatti sembra formato, perchè qui se non altro Mancini ha tutti a disposizione eccezione di Immobile che ha lasciato il ritiro martedì: dovrebbe essere riproposto il tridente con il finto centravanti che nello specifico sarebbe Federico Chiesa, con Domenico Berardi titolare a destra e Lorenzo Insigne ovviamente sull’altro versante.

LE SCELTE DI YAKIN

Parecchie defezioni anche per Murat Yakin in Italia Svizzera, tra cui anche quelle di Zuber e Embolo che figuravano nell’elenco dei convocati: nel 4-2-3-1 rossocrociato i due centrali a protezione di Sommer saranno Schar e Elvedi, mentre sugli esterni si va con la conferma di Widmer e Ricardo Rodriguez. In mezzo al campo è sempre out Granit Xhaka, e allora ci sarà Freuler che potrebbe essere affiancato da Aebischer, in vantaggio su Djibril Sow che però ha giocato titolare in Lituania; poi una trequarti dove Shaqiri dovrebbe rappresentare il riferimento per tutti giocando in mezzo, ai suoi lati dovremmo avere Steffen a destra e Rubén Vargas a sinistra, quest’ultimo comunque in ballottaggio con Zakaria che torna a far parte dei convocati. Davanti, con anche Seferovic fuori dai giochi, di fatto la scelta obbligata di Yakin sarà quella di Gavranovic, comunque andato a segno nell’ultima partita e giocatore di esperienza internazionale.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson P.; Locatelli, Jorginho, Barella; D. Berardi, F. Chiesa, L. Insigne. Allenatore: Roberto Mancini

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Schar, Elvedi, Ri. Rodriguez; Freuler, Aebischer; Steffen, Shaqiri, R. Vargas; Gavranovic. Allenatore: Murat Yakin



