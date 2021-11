Probabili formazioni Italia Svizzera/ Quote, i dubbi di Mancini in attacco

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Italia Svizzera, bella sfida per il girone C delle qualificazioni ai Mondiali del 2022, che pure si accenderà solo questa sera alle ore 20.45 tra le mura dello Stadio Olimpico di Roma. Come abbiamo ben accennato nei giorni scorsi, questa è sfida decisiva per le sorti del gruppo: al momento le due nazionali sono prime a pari punti, ma per loro è in palio un solo biglietto che vale la diretta qualificazioni ai mondiali del Qatar. Fondamentale dunque non sbagliare, ma sia Mancini che Yakin approdano al turno con non pochi grattacapi.

DIRETTA/ Irlanda Portogallo (risultato finale 0-0): Pepe espulso, ma è un punto d'oro

Negli ultimi giorni sia in casa rossocrociata che in quella azzurra sono state tante le defezioni e pure rimangono tanti i punti di domanda per i due ct, pure a poche ore dal match. Non tutti i titolari infatti sono in ottime condizioni e gli allenatori potrebbero essere costretti a chiamare le seconde linee o anche i giovani, magari appena arrivata dall’under 21: serviranno nervi d’acciaio questa sera all’Olimpico. Vediamo dunque nel dettaglio come i due allenatori si sono preparati allo scontro diretto, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Italia Svizzera.

DIRETTA/ Grecia Spagna (risultato finale 0-1): sorpasso sulla Svezia!

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match per le qualificazioni ai mondiali del 2022 non esitiamo a concedere agli azzurri il favore del pronostico: benchè pure ci attendiamo un match infuocato e combattuto a Roma. Se guardiamo poi alle quotazioni date dal portale Eurobet per l’1×2 del match, notiamo che oggi il successo dell’Italia è stato dato a 1.62, contro il più alto 5.65 segnato per la vittoria della Svizzera: il pareggio paga la quotazione di 3.90.

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA

LE MOSSE DI MANCINI

Accennato ai tanti assenti e giocatori acciaccati nello spogliatoio azzurro, ecco che non sono pochi i dubbi che si accendono per Mancini, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Italia Svizzera. Fissato il consueto 4-3-3 ecco che tra i pali non mancherà Gigio Donnarumma, ma già in difesa il tecnico sarà costretto a chiedere un extra da Acerbi, che dovrà sopperire all’assenza di Chiellini e dunque fare compagnia a Bonucci dal primo minuto: in corsia non mancheranno Di Lorenzo e Emerson. Per il centrocampo pure si registra il forfait di Verratti: avremo allora Jorginho in cabina di regia, con Locatelli e Barella al fianco, benchè pure il nerazzurro non sia al top della condizione (Pellegrini è out). Sono poi gran dubbi in attacco: con Immobile fuori dai giochi, il ct è indeciso se puntare su Belotti in prima punta oppure optare per un falso nove, come occorso contro la Spagna a ottobre. Nel caso della prima ipotesi, avremo in campo dal primo minuto, con il bomber del Torino anche Chiesa e Insigne come esterni di reparto.

DIRETTA/ Germania Liechtenstein (risultato finale 9-0) doppiette per Muller e Sanè

LE SCELTE DI YAKIN

Per le probabili formazioni di Italia e Svizzera, sono pure gravi defezioni nel lato elvetico del campo: pure Yakin dovrebbe riuscire a fissare un buon 4-2-3-1 di partenza. Ecco che allora pure all’Olimpico avremo il numero 1 del Monchengladbach Yann Sommer tra i pali, ma già in difesa ecco che mancherà il collega di club Nico Elvedi: nel classico reparto a 4 arretrato dunque sarà spazio per Schar e Akanji al centro, mentre toccherà a Mbabu e al terzino del Torino Ricardo Rodriguez completare lo schieramento. Per il centrocampo rossocrociato ecco che si faranno subito avanti dal primo minuto Fruler e Zakaria, mentre toccherà a Sow fare da trequartista, alle spalle dell’attacco. Qui mancherà Embolo in prima punta, ma si farà avanti dal primo minuto Gavranovic, pure affiancato da Steffen (a segno con la Lituania nell’ultimo turno) e Shaqiri.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne. All: Roberto Mancini

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Sow, Shaqiri; Gavranovic. All: Murat Yakin



© RIPRODUZIONE RISERVATA