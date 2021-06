Probabili formazioni Italia Svizzera/ Quote, Mancini ne cambia tre? (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA: CHI GIOCA STASERA A ROMA?

Con le probabili formazioni di Italia Svizzera ci avviciniamo alla seconda partita degli azzurri agli Europei 2020: mercoledì 16 giugno, alle ore 21:00, saremo sempre allo stadio Olimpico di Roma per il gruppo A. Dopo aver demolito la Turchia, battere i rossocrociati ci darebbe la certezza della qualificazione agli ottavi: obiettivo minimo e non solo perché giocheremo in casa tutte le partite del girone, ma anche per come Roberto Mancini ha saputo ridare vigore – ringiovanendola – una nazionale che adesso è sicura dei propri mezzi e gioca a calcio con qualità, intensità e sicurezza.

ITALIA-TURCHIA 3-0/ Mancini pareva Figliuolo: che vittoria ma ci manca uno Schillaci

La Svizzera può essere già nei guai, perché all’esordio non è andata oltre un pareggio contro il Galles; Vladimir Petkovic potrebbe allora cambiare qualcosa per presentare una squadra più aggressiva all’Olimpico, ma vedremo se effettivamente sarà così. A tale proposito prendiamoci un momento per leggere in maniera più approfondita quelle che possono essere le scelte da parte dei due Commissari Tecnici per la partita di mercoledì sera, tra dubbi e certezze nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Italia Svizzera.

Pronostico Italia Turchia/ Eranio: "Possiamo vincere gli Europei!" (esclusiva)

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Italia Svizzera possiamo consultare le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker gli azzurri sono decisamente favoriti, con un valore di 1,60 che accompagna il segno 1 per la loro vittoria. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,90 volte quanto messo sul piatto mentre vale molto, ovvero 6,25 volte la puntata, l’ipotesi del successo rossocrociato per il quale dovrete ovviamente giocare il segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA

LE SCELTE DI MANCINI

Verosimilmente nelle probabili formazioni di Italia Svizzera potremmo vedere tre cambi da parte di Mancini. Florenzi alza bandiera bianca e il suo sostituto naturale è Di Lorenzo, Domenico Berardi sarà tenuto fuori a scopo precauzionale e dunque a scaldare i motori è Federico Chiesa, mentre Verratti è recuperato e potrebbe fare l’esordio agli Europei 2020 scalzando Locatelli, che comunque non ha affatto demeritato venerdì. Per il resto sembra essere tutto confermato, con il turnover che eventualmente sarà lasciato per il Galles: spazio a Gigio Donnarumma con Bonucci e Chiellini davanti a lui, Spinazzola agirà come sempre sulla corsia sinistra mentre in mezzo al campo ci sarà ancora Barella nella posizione di mezzala, e Jorginho non abbandonerà il posto in regia. Poi, Immobile al centro del tridente offensivo con Lorenzo Insigne che partirà dalla sua mattonella mancina, entrambi sono già andati a segno all’esordio e sperano di ripetersi.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA/ Quote, sarà spazio per Raspadori?

I DUBBI DI PETKOVIC

Vladimir Petkovic legge le probabili formazioni di Italia Svizzera con un 3-4-1-2, nel quale anche in difesa potrebbero esserci cambi: volendo ipotizzare, potremmo posizionare Ricardo Rodriguez nel terzetto a protezione di Sommer con Schar e Elvedi (dunque Akanji in panchina) mentre sulle fasce laterali potrebbero giocare Fassnacht e Zuber che darebbero una versione più offensiva della nazionale rossocrociata. A centrocampo ci sarà come sempre la regia portata da Freuler, al suo fianco anche Granit Xhaka (che sembra ad un passo dalla Roma) ha la capacità di impostare la manovra e dunque questo assetto di mezzo non dovrebbe essere modificato. In attacco invece potremmo avere Embolo nella posizione di trequartista per dare fastidio tra le linee; se fosse così ci sarebbe una maglia per l’attacco, con Seferovic confermato e la sensazione che Gavranovic parta in vantaggio su Mehmedi. Detto questo, non ci stupiremmo se Petkovic scegliesse di confermare in toto l’undici che ha pareggiato contro il Galles…

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; F. Chiesa, Immobile, L. Insigne. Allenatore: Roberto Mancini

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Schar, Elvedi, Ri. Rodriguez; Fassnacht, Freuler, G. Xhaka, Zuber; Embolo; Seferovic, Gavranovic. Allenatore: Vladimir Petkovic



© RIPRODUZIONE RISERVATA