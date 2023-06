PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA U21/ Quote, la curiosa storia di Raoul Bellanova (25 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA U21: IL PROTAGONISTA

Nelle probabili formazioni di Italia Svizzera U21 scegliamo come protagonista Raoul Bellanova, perché non capita spesso (soprattutto nel calcio italiano) di giocare un Europeo Under 21 pochi giorni dopo avere calcato il campo anche in una finale di Champions League. Non è stata sempre facile la prima stagione di Raoul Bellanova con la maglia dell’Inter, perché naturalmente per l’ex Cagliari la concorrenza sulla fascia destra era agguerrita, fra Matteo Darmian e Denzel Dumfries. In ogni caso, Raoul Bellanova è riuscito a collezionare in totale 22 presenze.

RISULTATI EUROPEI U21 2023, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Abel Ruiz esalta la Spagna! Live score sabato 24 giugno

Di queste 18 in campionato più tre in Champions League e una in Coppa Italia, anche se per un totale di soli 657 minuti giocati, dato che ci indica come quasi tutte le presenze siano state spezzoni di partita. Comunque una esperienza importante: ad esempio, in Champions League Raoul Bellanova ha giocato a Barcellona, a Monaco di Baviera (tutta la partita) e infine in finale, mentre in campionato è stato tre volte titolare, tutte nell’intensa primavera nella quale l’Inter è stata protagonista fino in fondo su ben tre fronti, come non succede spesso agli Under 21 italiani. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Norvegia Francia U21/ Quote: quali mosse per i due ct? (24 giugno 2023)

ITALIA SVIZZERA U21: CHI GIOCA OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Italia Svizzera U21 per entrare in clima partita verso il fondamentale incontro di oggi pomeriggio a Cluj (Romania) analizzando le mosse dei due commissari tecnici Paolo Nicolato e Patrick Rahmen. Gli Azzurrini sono già a un bivio nel girone D degli Europei Under 21 2023: l’Italia infatti ha esordito con una sconfitta contro la Francia in una partita che ricorderemo perché fortemente condizionata da decisioni arbitrali a senso unico. Inutile tuttavia rimuginare sui rimpianti, serve vincere per rilanciare le nostre ambizioni in questi Europei Under 21 che sono ancora più importanti dal momento che valgono pure come torneo di qualificazione europea per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Probabili formazioni Italia Svizzera U21/ Diretta tv: chi giocherà domani? (24 giugno 2023)

Tutto questo a maggior ragione se si considera che invece la Svizzera Under 21 giovedì sera ha esordito con una vittoria per 2-1 ottenuta contro la Norvegia. Certo, il big-match era l’altro, ma adesso è la Svizzera a candidarsi come alternativa forte alle due big, con problemi che potrebbero essere grossi per l’Italia. Infatti, in caso di vittoria, gli elvetici avrebbero l’occasione addirittura di qualificarsi già ai quarti di finale con un turno d’anticipo, mentre un pareggio consoliderebbe comunque la loro posizione con ben tre punti di vantaggio sugli Azzurrini. Tutto questo premesso, adesso è veramente importante analizzare tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Italia Svizzera U21.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Italia Svizzera U21 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita. Gli Azzurrini sono formalmente in trasferta ma partono favoriti e il segno 2 di conseguenza è quotato a 1,87, mentre poi si sale a quota 3,60 sul segno X in caso di pareggio e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse la Svizzera Under 21 a vincere questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA U21

LE MOSSE DI NICOLATO

Nelle probabili formazioni di Italia Svizzera U21, il nostro commissario tecnico Paolo Nicolato dovrebbe scegliere come modulo di riferimento il 3-5-2 e proviamo naturalmente anche a indicare i possibili undici titolari per la seconda uscita dell’Italia Under 21. Possiamo in linea di massima confermare i protagonisti della sfortunata ma non negativa prestazione contro la Francia: in porta Carnesecchi; davanti a lui la difesa a tre dovrebbe essere formata da Okoli, Pirola e Scalvini; folta linea a cinque invece a centrocampo cominciando da Bellanova come esterno destro, poi Ricci, il regista Rovella e Tonali nel cuore della mediana, infine Udogie sulla corsia di sinistra; quanto alla coppia d’attacco, i due titolari per gli Azzurrini potrebbero essere Pellegri e Cambiaghi.

LE SCELTE DI RAHMEN

Per quanto riguarda invece i pari età elvetici, le probabili formazioni di Italia Svizzera U21 vedranno il commissario tecnico Patrick Rahmen che dovrebbe a sua volta cambiare il meno possibile rispetto alla formazione con la quale giovedì la sua Svizzera Under 21 ha sconfitto la Norvegia. Possiamo allora disegnare un modulo 4-4-2 nel quale gli undici titolari dovrebbero cominciare con Saipi in porta; davanti a lui la difesa rossocrociata dovrebbe schierarsi a quattro uomini con Blum, Stergiou, Burch e Omeragic; linea a quattro anche nel centrocampo della Svizzera Under 21, che come titolari dovrebbe proporre Imeri, Sohm, Jashari e Ndoye; infine, Rieder e Stojilković sono i due candidati per indossare le maglie dal primo minuto nel tandem d’attacco elvetico.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA U21: IL TABELLINO

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Udogie; Pellegri, Cambiaghi. All. Nicolato.

SVIZZERA (4-4-2): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Jashari, Ndoye; Rieder, Stojilković. All. Rahmen.











© RIPRODUZIONE RISERVATA