Probabili formazioni Italia Turchia/ Quote: certezze per Mancini (Euro 2020)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA TURCHIA: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Italia Turchia attirano la nostra attenzione perché il grande giorno è arrivato: stasera 11 giugno, alle ore 21.00, con un anno di ritardo, cominceranno gli Europei 2020 e la partita inaugurale allo stadio Olimpico di Roma vedrà in campo proprio gli azzurri di Roberto Mancini, che devono sfidare la Turchia di Senol Gunes per aprire quelle che si spera possano essere “notti magiche”, con la spinta del pubblico di casa almeno nella fase a gironi. L’umore è alto, le aspettative pure dopo un ottimo cammino di avvicinamento coronato dal successo 4-0 contro la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole di preparazione, ma è da oggi che si comincia a fare sul serio, con pochi margini d’errore. Detto che non sono previste particolari sorprese, scopriamo le ultime notizie circa le probabili formazioni di Italia Turchia.

INIZIO EUROPEI 2020/ Uefa Euro 2020, Ronaldo: “Lo giocherò come se fosse il primo”

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico per Italia Turchia in base alle quote dell’agenzia Snai. Paradossalmente “in trasferta” gli azzurri, il segno 2 è favorito e quotato a 1,53, mentre poi si sale a quota 3,80 in caso di segno X per il pareggio e fino a 8,00 volte la posta in palio sul segno 1 se dovesse invece essere la Turchia a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA ITALIA/ Diretta tv, Berardi è favorito su Chiesa

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA TURCHIA

LE SCELTE DI GUNES

Studiando le probabili formazioni di Italia Turchia, ecco che il c.t. Senol Gunes dovrebbe schierare i nostri avversari con un particolare 4-1-4-1: in porta Cakir dovrebbe essere il favorito su Mert Gunok, la coppia centrale di difesa sarà formata da Soyuncu e il bianconero Demiral (con Kabak prima alternativa) mentre i terzini dovrebbero essere a destra Muldur del Sassuolo – insidiato da Celik – e dall’altra parte Meras. A centrocampo comanda Yokuslu, che avrà il ruolo di regista basso davanti alla difesa, con compiti anche di interdizione; sulla linea dei trequartisti invece il rossonero Calhanoglu potrebbe anche partire dalla sinistra lasciando i due posti centrali a Yazici e Tufan, mentre a destra un’altra vecchia conoscenza “italiana” come Cengiz Under spera nella maglia ma dovendo vincere la concorrenza di Karaman. Pochi dubbi sul ruolo di prima punta: spetterà al veterano Burak Yilmaz, come Yazici fresco campione di Francia con il Lille.

INFORTUNIO PELLEGRINI: SALTA EURO 2020/ Forfait ufficiale, Castrovilli al suo posto

LE MOSSE DI MANCINI

Roberto Mancini non dovrebbe riservarci sorprese nelle probabili formazioni di Italia Turchia. Sulla scia della vittoria contro la Repubblica Ceca, ecco ovviamente un modulo 4-3-3 con ben pochi dubbi, forse di fatto solo due. Spinazzola è in vantaggio su Emerson Palmieri per fare il terzino sinistro, mentre Berardi parte favorito su Chiesa per completare il reparto offensivo. Le brutte notizie sono semmai a centrocampo: l’infortunio di Pellegrini, anche se Lorenzo non sarebbe stato titolare stasera, è una brutta tegola per l’Italia. Per il resto tutto deciso: davanti a Gigio Donnarumma giocheranno Bonucci e Chiellini, anche se è da verificare alla distanza se i due veteranni della difesa azzurra possano giocare tutte le partite. A destra ci sarà chiaramente Florenzi come terzino, mentre a sinistra abbiamo detto. Il regista di centrocampo sarà Jorginho, affiancato da Barella e Locatelli, altri due giocatori ormai fondametnali per il gioco di Mancini; in attacco, detto di Berardi-Chiesa, sarà Immobile il centravanti titolare, mentre Insigne porterà tutta la sua fantasia partendo da ala sinistra.

IL TABELLINO ITALIA TURCHIA

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Muldur, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Burak Yilmaz. All. Gunes.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA