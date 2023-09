Probabili formazioni Italia Ucraina/ Diretta tv: Spalletti cambia (qualificazioni Europei 2024, 11 settembre)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Italia Ucraina, la partita che si gioca a San Siro alle ore 20:45 di martedì 12 settembre: gli azzurri, nelle qualificazioni agli Europei 2024, devono immediatamente rialzare la testa dopo il deludente pareggio di Skopje. Un 1-1 contro la Macedonia del Nord che ha rovinato l’esordio di Luciano Spalletti, ma soprattutto ha complicato la strada verso la fase finale: contro l’Ucraina sarà fondamentale vincere per evitare che il cammino sia ancora più in salita, e anche per questo Spalletti potrebbe operare qualche cambio rispetto a sabato.

L’Ucraina ha i nostri stessi punti, anche se ha giocato una volta in più; ha fermato l’Inghilterra sul pareggio ottenendo un risultato di prestigio e che la lascia ampiamente in corsa per qualificarsi alla fase finale degli Europei 2024, di conseguenza arriverà a Milano con il coltello tra i denti e intenzionata a prendersi la vittoria. Aspettando che sia martedì sera, proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte che i due CT potrebbero operare sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza, leggendo insieme in maniera approfondita le probabili formazioni di Italia Ucraina.

DIRETTA ITALIA UCRAINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Ucraina sarà ovviamente garantita dalla televisione di stato: tutte le partite della nostra nazionale maggiore di calcio sono appannaggio di Rai Uno, che dunque trasmetterà anche questo match in chiaro e con la possibilità dell’alta definizione. Qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, le immagini saranno comunque fornite anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA

GLI 11 DI SPALLETTI

Come detto, per Italia Ucraina Spalletti potrebbe operare qualche cambio: almeno una modifica per reparto potremmo pensare, in attacco salta l’opzione Federico Chiesa (infortunato) ma al centro del tridente potremmo vedere Raspadori nel suo ruolo favorito, magari con Zaniolo ancora ad agire sulla destra e Gnonto in ballottaggio con Zaccagni sull’altra corsia (Politano ha lasciato il ritiro, così come Gianluca Mancini). In porta Gigio Donnarumma resta il prescelto, davanti a lui scalpita Alessio Romagnoli: il centrale della Lazio giocherebbe in coppia con Scalvini, mentre Di Lorenzo appare in vantaggio a destra con Dimarco che invece viene insidiato da Biraghi per la fascia mancina. A centrocampo le opzioni non mancano, anche se il regista di ruolo latita: martedì sera potrebbe toccare a Locatelli, Barella verso la conferma e occhio a questo punto a chi tra Cristante, Frattesi e Tonali completerà la linea mediana azzurra. Poi, domani vedremo se queste ipotesi saranno confermate da Spalletti…

LE SCELTE DI REBROV

È verosimile che Sergiy Rebrov confermi per Italia Ucraina il 4-3-3 che ha pareggiato contro l’Inghilterra: dunque avremo Bushchan tra i pali, a sua protezione i due centrali difensivi Zabarniy e Matvienko mentre come terzini ci saranno Konoplya sulla corsia destra e Mykolenko sulla sinistra. In mezzo Zinchenko, che nella sua nazionale opera come mezzala; Stepanenko sarebbe il giocatore di riferimento per la manovra dell’Ucraina (sempre favorito su Sydorchuk), a completare il reparto ecco invece l’altro interno Sudakov. Abbiamo poi il tridente offensivo, nel quale Mudryk dovrebbe essere ancora titolare partendo largo a sinistra; ben pochi dubbi sulla prima punta che sarà l’esperto Yaremchuk, a destra invece Tsygankov parte favorito ma si deve guardare dalla concorrenza di Yarmolenko (soprattutto) e Buyalskiy.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, A. Romagnoli, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Gnonto. Allenatore: Luciano Spalletti

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Konoplya, Zabarniy, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Yaremchuk, Mudryk. Allenatore: Sergiy Rebrov











