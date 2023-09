PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA/ Quote: assente anche Tonali (qualificazioni Euro 2024, 12 settembre)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA: TRE GIOCATORI OUT

Le probabili formazioni di Italia Ucraina ci consegnano un terzo giocatore azzurro infortunato: dopo il pareggio in Macedonia del Nord ci sono infatti alcuni elementi della nazionale di Luciano Spalletti che hanno dovuto alzare bandiera bianca, e non prenderanno parte alla partita di San Siro. I primi due sulla lista sono Gianluca Mancini e Matteo Politano: in questo caso Spalletti ha sostituito soltanto il secondo, convocando Riccardo Orsolini per il quale si tratta di un ritorno nell’Italia. Ora si è fermato anche Sandro Tonali, vittima di un infortunio muscolare.

Salterà il grande ritorno a San Siro per il centrocampista del Newcastle, che potrebbe non essere al Meazza nemmeno il prossimo martedì, quando i Magpies sfideranno il Milan in quella che per Tonali sarebbe la partita da grande ex. Ricordiamo che dalle probabili formazioni di Italia Ucraina sono assenti anche Lorenzo Pellegrini e Federico Chiesa: i due non erano andati nemmeno a Skopje per sfidare la Macedonia del Nord, dunque Spalletti perde i pezzi nella sua prima esperienza alla guida della nazionale ma speriamo che, nonostante questi inconvenienti, possa comunque essere in grado di raccogliere una fondamentale vittoria contro l’Ucraina. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA A SAN SIRO?

Quali sono le probabili formazioni di Italia Ucraina? La partita si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, alle ore 20:45 di martedì 12 settembre: valida per le qualificazioni agli Europei 2024, diventa fondamentale nel gruppo C dopo che gli azzurri hanno pareggiato in Macedonia del Nord, beffati dalla punizione di Bardhi che ha messo la nostra nazionale in una posizione certamente non rosea. Tecnicamente l’Italia resta padrona del suo destino, ma inevitabilmente la partita contro l’Ucraina, che ha i nostri stessi punti, diventa seriamente importante.

L’Ucraina dal canto suo ha pareggiato contro l’Inghilterra ottenendo un bel risultato, utile anche sul piano della fiducia in vista di questa trasferta milanese; vedremo allora come andranno le cose, intanto aspettando che il match delle qualificazioni agli Europei 2024 si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due CT potrebbero operare martedì sera, e dunque ci prendiamo del tempo per analizzare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Italia Ucraina.

QUOTE E PRONOSTICO

A margine delle probabili formazioni di Italia Ucraina, possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per le qualificazioni agli Europei Under 2024. Il segno 1 per la vittoria della nazionale azzurra vi farebbe guadagnare 1,45 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 4,00 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ucraina, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 7,50 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA

GLI 11 DI SPALLETTI

Luciano Spalletti perde i pezzi in vista di Italia Ucraina: Gianluca Mancini e Politano hanno lasciato il ritiro, al posto dell’esterno del Napoli è stato convocato Orsolini ma è difficile che sia lui il titolare. Più immediato vedere Zaniolo a destra con Gnonto a sinistra e Raspadori punta centrale, oppure ancora Zaccagni sulla corsia mancina; si vedrà, di certo adesso l’Italia ha anche bisogno di punti di riferimento e a “saltare” dalla formazione anti-Ucraina potrebbe essere Immobile, che pure è andato a segno sabato sera. Avremo poi un centrocampo nel quale bisogna ancora definire le scelte: Locatelli potrebbe operare in cabina di regia, la conferma di Barella potrebbe esserci insieme al lancio di Frattesi come titolare, ma staremo a vedere perché comunque Cristante rimane un elemento valido. In difesa, senza Mancini, prende corpo la candidatura di Scalvini: difficile che Spalletti punti su due centrali mancini, in tal senso Alessio Romagnoli è favorito su Alessandro Bastoni con Di Lorenzo e Dimarco che potrebbero essere ancora i terzini, in porta andrà Gigio Donnarumma che però dovrà fornire delle risposte.

LE SCELTE DI REBROV

Certamente ha meno dubbi Sergiy Rebrov, che in Italia Ucraina potrebbe presentare la stessa formazione che sabato ha pareggiato contro l’Inghilterra. Bushchan è ancora il portiere favorito rispetto a Trubin; davanti a lui dovremmo quindi vedere due centrali in Zabarniy e Matvienko, a correre sulle fasce laterali ecco invece Konoplya sulla destra e Mykolenko a sinistra, questo perché nella sua nazionale Zinchenko gioca a centrocampo ed è di fatto il vero regista della squadra. Stepanenko infatti si piazza davanti al reparto centrale ma più che altro nella posizione di frangiflutti; a completare questa linea a tre dovremmo avere Sudakov. Per quanto riguarda il tridente offensivo, ecco che Yaremchuk ancora una volta dovrebbe operare come centravanti; una possibilità sulla corsia destra potrebbe averla Yarmolenko che si gioca il posto con Tsygankov, poi a sinistra Mudryk che sarà chiamato, in termini generali in questa stagione, al definitivo salto di qualità.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, A. Romagnoli, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Gnonto. Allenatore: Luciano Spalletti

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Konoplya, Zabarniy, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Yaremchuk, Mudryk. Allenatore: Sergiy Rebrov











