Probabili formazioni Italia Ungheria/ Diretta tv, ancora modifiche? (Nations League)

Con le probabili formazioni di Italia Ungheria parliamo della partita che si gioca allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, alle ore 20:45 di martedì 7 giugno: per la seconda giornata nel gruppo 3 di Nations League 2022-2023 gli azzurri sono nuovamente in casa, dopo il pareggio di Bologna contro la Germania ospitano la nazionale magiara che funge da cenerentola in un girone di ferro, ma questo solo sulla carta e prima che arrivasse l’esordio di sabato. L’Ungheria infatti ha incredibilmente battuto l’Inghilterra: prima in classifica, adesso mette giustamente paura all’Italia.

Roberto Mancini ha rivoluzionato tutto dopo il netto ko nella Finalissima contro l’Argentina; potrebbe cambiare ancora qualcosa per questa seconda serata di Nations League perché la sensazione è che stia affrontando un ciclo sperimentale nel quale provare varie soluzioni, a prescindere da quello che sarà il risultato. Staremo a vedere quelle che saranno le sue scelte; aspettando che arrivi martedì sera, proviamo a valutare qualcosa noi a bocce ferme, prendendoci un po’ di tempo per leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Italia Ungheria.

DIRETTA ITALIA UNGHERIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Naturalmente la diretta tv di Italia Ungheria sarà trasmessa su Rai Uno: ormai sappiamo bene che tutte le partite della nostra nazionale di calcio godono della messa in onda della televisione di stato e il suo canale principale fornirà le immagini del match di Nations League anche martedì sera. In assenza di un televisore potrete comunque avvalervi del servizio di diretta streaming video, che viene fornito dalla stessa emittente: in questo caso basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito Rai Play, oppure installando la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNGHERIA

I CAMBI DI MANCINI

In che modo Roberto Mancini cambierà nelle probabili formazioni di Italia Ungheria? In difesa dovrebbero esserci pochi avvicendamenti: Calabria potrebbe giocare a destra con Biraghi sempre a sinistra, in mezzo alla difesa invece può tornare Bonucci che farebbe coppia con Acerbi o Alessandro Bastoni, in porta non si dovrebbe cambiare con Gigio Donnarumma che quindi resterebbe al suo posto. A centrocampo ci aspettiamo che Barella torni a giocare dal primo minuto; poi emergenza per le assenze di Jorginho e Verratti, e allora Pobega si gioca la grande occasione di essere titolare magari insieme a Cristante, anche Samuele Ricci però potrebbe essere una concreta possibilità occupandosi della regia. Davanti, in assenza di Lorenzo Insigne che come sappiamo ha lasciato il ritiro, sono sempre più sicuri del posto sia Politano che Scamacca; tuttavia Raspadori insidia una maglia nel tridente offensivo e attenzione a Gnonto, che all’esordio ha subito fornito un assist e ora potrebbe anche essere cavalcato da Mancini giocando dal primo minuto contro l’Ungheria.

GLI 11 DI ROSSI

Marco Rossi invece, nelle probabili formazioni di Italia Ungheria, valuta una sorta di conferma generale: a voler ben pensare l’unica sostituzione che potrebbe essere operata dalla nazionale magiara è in difesa, con Fiola che potrebbe prendere il posto di Attila Szalai e giocare come centrale insieme a Lang e Orban, anche se la linea a protezione di Gulacsi potrebbe restare esattamente come l’abbiamo vista sabato. Così anche a centrocampo: Adam Nagy e Schafer sarebbero i due giocatori schierati in mezzo al campo, Nego invece opererebbe partendo dalla destra con Zsolt Nagy a fare da esterno sulla sinistra. Farebbero un passo in avanti, andando a giocare come trequarti, Roland Sallai e Szoboszlai il cui calcio di rigore ha permesso all’Ungheria di battere l’Inghilterra dopo 60 anni; come riferimento avanzato, in qualità di prima punta, le discussioni sono poche perché la maglia appartiene ad Adam Szalai, in netto vantaggio sulla concorrenza.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA UNGHERIA

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Barella, Tonali, Cristante; Politano, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Roberto Mancini

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, At. Szalai; Nego, Schafer, A. Nagy, Z. Nagy; Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai. Allenatore: Marco Rossi











