Probabili formazioni Italia Ungheria/ Quote: Mancini cambia qualcosa?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNGHERIA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Italia Ungheria ci presentano la partita che stasera allo stadio Dino Manuzzi di Cesena si gioca per la seconda giornata nel gruppo 3 della Lega A di Nations League. Per gli Azzurri di Roberto Mancini è la seconda partita in casa dopo il pareggio di Bologna contro la Germania che sicuramente è servito per restituire un po’ di fiducia a tutto l’ambiente dopo la batosta contro l’Argentina. Il c.t. sta operando una sorta di rivoluzione, vedremo se contro l’Ungheria si concretizzerà il sospirato ritorno alla vittoria, che sarebbe prezioso anche dal punto di vista psicologico.

Guai però a sottovalutare la Nazionale magiara, teorica “cenerentola” in un girone di ferro, che però sabato ha scritto una pagina di storia. L’Ungheria infatti ha battuto l’Inghilterra per la prima volta dopo ben oltre mezzo secolo: anche grazie al pareggio di Bologna è prima in classifica, adesso giustamente vuole continuare a sognare in grande. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Italia Ungheria.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Italia Ungheria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: gli Azzurri partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,40, mentre poi si sale a quota 4,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 8,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere l’Ungheria.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNGHERIA

LE SCELTE DI MANCINI

Cosa ci riserverà Roberto Mancini nelle probabili formazioni di Italia Ungheria? In difesa Calabria potrebbe giocare a destra con Biraghi invece a sinistra, in mezzo alla difesa invece può tornare Bonucci che farebbe coppia con Acerbi o Bastoni, mentre in porta Donnarumma resterà al suo posto. A centrocampo ci aspettiamo che Barella torni a giocare dal primo minuto; per le assenze di Jorginho e Verratti, ecco che Pobega si gioca la grande occasione di essere titolare magari insieme a Cristante, anche Samuele Ricci potrebbe essere una possibilità ma in regia indichiamo Tonali. Davanti sono sempre più sicuri del posto sia Politano sia Scamacca; infine Raspadori potrebbe completare il tridente offensivo e Gnonto si candida per essere il jolly.

LE MOSSE DI ROSSI

Marco Rossi invece nelle probabili formazioni di Italia Ungheria valuta una conferma generale dei protagonisti della vittoria contro l’Inghilterra: l’unica possibile novità è in difesa, con Fiola che potrebbe prendere il posto di Attila Szalai e giocare insieme a Lang e Orban nella retroguardia a tre a protezione di Gulacsi, che però potrebbe anche restare esattamente come l’abbiamo vista sabato. A centrocampo Adam Nagy e Schafer dovrebbero formare la coppia centrale, con Nego a destra e Zsolt Nagy esterno a sinistra. Sulla trequarti dovrebbero trovare spazio Sallai e Szoboszlai, il cui calcio di rigore ha permesso all’Ungheria di battere l’Inghilterra dopo 60 anni; come riferimento avanzato, in qualità di prima punta, non ci sono infine dubbi su Adam Szalai.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNGHERIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Barella, Tonali, Cristante; Politano, Scamacca, Raspadori. All. Mancini.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, At. Szalai; Nego, Schafer, A. Nagy, Z. Nagy; Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai. All. Rossi.











