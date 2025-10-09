Probabili formazioni Italia Usa U20: le scelte dei due CT verso la partita valida come ottavo ai Mondiali Under 20 2025.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA USA U20: DENTRO O FUORI!

Le probabili formazioni Italia Usa U20 ci introducono nel migliore dei modi all’ottavo di finale che gli azzurri giocano alle ore 21:30 di giovedì 9 ottobre per i Mondiali Under 20 2025: siamo a Rancagua e la nostra avversaria è diventata nota dopo la sconfitta contro l’Argentina, che fortunatamente è stata indolore.

Soulé apre all’Italia dopo rifiuto dell’Argentina/ Tentativo anche per convincere Tresoldi (8 ottobre 2025)

L’Italia U20, ricordiamo, non ha particolarmente brillato nella prima fase: ha battuto l’Australia grazie a un rigore, poi si è fatta rimontare due gol da Cuba e infine appunto ha perso contro la Seleccion, ma è arrivata comunque seconda e dunque ha fatto il suo dovere volando agli ottavi, e adesso se la gioca nel dentro o fuori.

Buffon scuote la Nazionale e lancia l'allarme sugli spareggi/ “Serve attaccamento alla maglia”

Gli Usa U20 hanno vinto il loro girone in un arrivo di tre nazionali a 6 punti: indolore la sconfitta subita dal Sudafrica perché gli Stati Uniti avevano già dominato contro la Francia e soprattutto segnato 9 gol alla Nuova Caledonia, dunque bisogna fare attenzione a una squadra sicuramente competitiva.

Scopriremo come andrà la partita, noi in questo breve spazio vogliamo invece provare a capire in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Estadio El Teniente, dunque è arrivato il momento di andare a leggere insieme le probabili formazioni Italia Usa U20.

Convocazioni Italia per la sosta di ottobre/ Piccoli, Cambiaghi e Nicolussi Caviglia i nuovi esordienti

QUOTE E PRONOSTICO ITALIA USA U20

Per quanto riguarda le probabili formazioni Italia Usa U20 dobbiamo brevemente citare le quote dei bookmaker, per la vittoria degli azzurrini c’è il segno 2 che vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,15 volte quanto messo sul piatto, mentre il successo degli Stati Uniti regolato dal segno 1 porta in dote una vincita che ammonta a 2,10 volte la giocata, infine con l’ipotesi del pareggio – segno X – questo bookmaker vi premierebbe con una vincita equivalente a 3,20 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA USA U20

LE CERTEZZE DI NUNZIATA

Va detto subito, riguardo le probabili formazioni Italia Usa U20, che Carmine Nunziata ritrova Iddrissou che era squalificato contro l’Argentina: realisticamente lo dovrebbe riproporre come punta centrale al posto di Ismael Konaté, ma questa sera rimanderà in campo anche qualche titolare che per turnover non ha giocato l’ultima partita del girone. In porta rimane Nunziante, in difesa Francesco Verde, Corradi e Andrea Natali formano la linea a tre; sulle corsie laterali sicuramente Idele a destra, mentre sull’altro versante dovrebbe giocare Cama anche se Emanuel rimane comunque una alternativa più che valida.

In mezzo al campo si rivede Mattia Mannini che dunque ritrova anche la fascia da capitano; con lui Lorenzo Riccio che è favorito su Emanuele Sala, poi nel tridente offensivo Mosconi a destra con Liberali che a questo punto può scalare in panchina oppure prendersi il posto a sinistra, qui però bisogna dire che c’è la forte concorrenza sia di Okoro, che è stato titolare anche contro l’Argentina, che di Marco Romano e dunque in questa zona di campo Nunziata dovrà prendere la sua decisione, come già detto poi Iddrissou dovrebbe essere la prima punta dell’Italia U20.

LE MOSSE DI MITROVIC

Ad allenare gli Stati Uniti è Marko Mitrovic, che nelle probabili formazioni Italia Usa U20 dovrebbe scegliere il consueto 4-3-3: da valutare i singoli ma possiamo pensare a una squadra simile a quella che ha schiantato la Francia, anche se i tre gol sono clamorosamente arrivati negli ultimi 5 minuti più recupero. Beaudry va in porta; Kohler e Wynder sono i due centrali di una difesa che viene completata da Westfield e Nolan Norris sulle corsie laterali, in mezzo al campo Raines o Corcoran per condurre la manovra con Tsakiris e Cremaschi che invece si prendono le due posizioni sulle mezzali.

Grande incertezza soprattutto nel tridente: qui possiamo citare Cole Campbell e Peyton Miller come favoriti per le fasce, ma attenzione perché sia Brennan che Gozo hanno già segnato in questi Mondiali U20 e dunque sono sicuramente in ballottaggio per iniziare l’ottavo di finale. Stesso discorso per quanto riguarda il ruolo di centravanti: Habroune e Zambrano partono sostanzialmente alla pari, se dovessimo ipotizzare un nome faremmo quello del secondo ma davvero la risposta la avremo solo e soltanto quando il CT degli Stati Uniti consegnerà la distinta ufficiale per la partita.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA USA U20: IL TABELLINO

ITALIA U20 (3-4-3): Nunziante; F. Verde, Corradi, A. Natali; Idele, Mannini, L. Riccio, Cama; Mosconi, Iddrissou, Okoro. Allenatore: Carmine Nunziata

USA U20 (4-3-3): Beaudry; Westfield, Kohler, Wynder, N. Norris; Tsakiris, Raines, Cremaschi; C. Campbell, Zambrano, P. Miller. Allenatore: Marko Mitrovic