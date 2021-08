Probabili formazioni Juventus Atalanta/ Cristiano Ronaldo vs Muriel

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Juventus Atalanta ci introducono alla grande partita amichevole di questa sera all’Allianz Stadium di Torino tra la Juventus che è tornata ad affidarsi a Massimiliano Allegri per tornare a vincere e l’Atalanta che invece prosegue il suo memorabile ciclo con Gian Piero Gasperini in panchina, dopo il traguardo della terza qualificazione consecutiva in Champions League. L’Atalanta arriva da una bella vittoria in amichevole già pochi giorni fa contro l’Alessandria, soprattutto significativa perché ha riportato i tifosi allo stadio a Bergamo, ma è chiaro che questa nuova sfida con il Piemonte sarà decisamente più impegnativa. La Juventus invece ha giocato contro il Barcellona: altra sfida oggi dal profumo di Champions e questo è un vanto per l’Atalanta. Siamo solo ad una settimana dall’inizio del campionato, di conseguenza le notizie sul campo sono sempre più importanti: allora andiamo a scoprire alcune notizie sui moduli e sui possibili titolari nelle probabili formazioni di Juventus Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: LE SCELTE DI ALLEGRI E GASP

LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Atalanta, per quanto riguarda le mosse di Massimiliano Allegri, ci dovrebbero proporre un modulo 4-4-2 nel quale iniziano ad avere un buono spazio anche quei giocatori che sono arrivati in ritiro questa estate a causa degli impegni con le Nazionali. Dunque possiamo provare a disegnare per la Juventus il modulo 4-4-2 con questi titolari: in porta Szczesny; davanti a lui la difesa a quattro che da destra a sinistra potrebbe essere formata da De Sciglio, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro; a centrocampo ecco un’altra linea a quattro con Cuadrado, Bentancur, Ramsey e Chiesa possibili titolari, infine la coppia d’attacco formata da Morata e Cristiano Ronaldo.

LE SCELTE DI GASPERINI

Anche Gian Piero Gasperini ha fatto i conti con tante assenze per le Nazionali, sintomo di una Dea ormai protagonista ai massimi livelli, ma le probabili formazioni di Juventus Atalanta ci offrono ormai i nerazzurri molto vicini a quello che potrebbe essere il loro volto definitivo. Il modulo di riferimento per questa amichevole di lusso dovrebbe essere il 3-4-2-1: il nuovo acquisto Musso in porta; difesa invece con tre volti noti come Toloi, Palomino e Djimsiti; a centrocampo ecco Maehle esterno destro, poi De Roon e Freuler, infine naturalmente Gosens a sinistra; nel reparto offensivo potremmo invece vedere in azione Pasalic e Miranchuk sulla trequarti, a sostegno della prima punta Muriel.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Allegri.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini.



