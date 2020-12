Probabili formazioni Juventus Atalanta/ Diretta tv: dubbi in attacco

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: LE SCELTE DI GASP E PRILO

Le probabili formazioni di Juventus Atalanta ci consentono di parlare di una grande sfida per la dodicesima giornata di Serie A, al sapore di Champions League tra due delle nostre rappresentanti nella massima competizione europea. La Juventus l’anno scorso ha sempre sofferto al cospetto dell’Atalanta, dunque dopo la vittoria sul campo del Genoa ecco un test che potrebbe davvero essere delicato per Andrea Pirlo, ma anche molto significativo in caso di vittoria. La Dea di Gian Piero Gasperini invece finora è andata meglio in Coppa piuttosto che in Serie A, ma la netta vittoria contro la Fiorentina è stata perfetta per avvicinarsi nel modo giusto alla grande sfida all’Allianz Stadium. Scopriamo allora adesso senza indugio quali potrebbero essere le notizie alla viglia sulle probabili formazioni di Juventus Atalanta.

JUVENTUS ATALANTA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Juventus Atalanta sarà visibile in diretta tv in esclusiva sui canali della piattaforma Sky Sport, i quali avranno dunque a disposizione anche la diretta streaming video fornita tramite il servizio di Sky Go (sito oppure app) per chi non potesse mettersi davanti a un televisore all’ora della partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

LE MOSSE DI PIRLO

Le probabili formazioni di Juventus Atalanta presentano per Andrea Pirlo numerosi dubbi soprattutto in attacco, dove la certezza è Cristiano Ronaldo e per il resto tutto è possibile. Morata e Dybala si contendono il posto al fianco di CR7, alle loro spalle potrebbe agire l’ex Kulusevski ma anche Ramsey, mentre come esterno sinistro sono in competizione Alex Sandro e Chiesa, dunque bisognerà attendere sviluppi per avere le idee più chiare. Un altro ballottaggio anche a centrocampo, dove Bentancur potrebbe essere leggermente favorito su McKennie per affiancare Arthur, i punti fermi dunque non sono moltissimi. Tra loro ecco Cuadrado come esterno destro e la linea a tre in difesa, che dovrebbe infatti vedere – salvo colpi di scena – titolari davanti a Szczesny il terzetto composto da De Ligt, Bonucci e Danilo.

LE SCELTE DI GASPERINI

Sul fronte bergamasco, le probabili formazioni di Juventus Atalanta presentano altrettanti dubbi. Con il Papu Gomez clamorosamente separato in casa, il focus è sull’attacco dove Zapata è favorito come prima punta (ma attenzione anche a Muriel e Lammers), mentre alle sue spalle dovrebbero agire Pessina e Malinovskyi, anche se entra in ballo di nuovo Muriel, che può fare anche la seconda punta, e magari lo stesso Gomez, se la “telenovela” Papu riservasse positivi colpi di scena. Negli altri reparti sembra tutto molto più chiaro: a centrocampo possibile ballottaggio tra Hateboer (favorito) e Depaoli a destra, per il resto giocheranno De Roon, Freuler e Gosens sull’altra fascia, mentre in difesa sembrano certi del posto Romero e Djimsiti, si contendono l’ultima maglia Toloi e Palomino per completare il reparto a tre davanti a Gollini.

IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Alex Sandro; Kulusevski; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.



