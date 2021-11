Probabili formazioni Juventus Atalanta/ Diretta tv, Muriel verso la panchina

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Juventus Atalanta, big match della 14^ giornata della Sere A che pur si accenderà solo domani alle ore 18.00 tra le mura dell’Allianz Stadium. Dopo il KO per 4-0 subito in settimana contro il Chelsea in Coppa (per fortuna la qualificazione agli ottavi è già sicura per Allegri), i bianconeri tornano in campo motivati a proseguire nella scalata alla graduatoria del campionato.

La Vecchia Signora ha parecchio cammino avanti a sè, considerato che ha da parte appena 21 punti: e dunque pure +4 da recuperare sulla Dea, che staziona appena ai margini della Zona Champions, al quarto gradino. Dopo però i successi ottenuti con Cagliari e Spezia, anche i bergamaschi corrono veloci verso la testa della graduatoria: servirà però la partita perfetta da parte dei ragazzi di Gasperini per continuare a salire. Vediamo ora quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni Juventus Atalanta.

JUVENTUS ATALANTA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo subito che purtroppo non è prevista una diretta tv di Juventus Atalanta, perché la partita sarà trasmessa soltanto su DAZN: questa è una delle sfide che per la 14^ giornata di campionato sono esclusiva della piattaforma. Di conseguenza la visione sarà riservata soltanto agli abbonati che la potranno seguire in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per la sfida casalinga di Serie A Allegri dovrebbe optare ancora per il 4-4-2 dove al solito saranno tanti i titolari chiamati a brillare. Pur tornato a disposizione Chiellini, eccco che già in difesa dovrebbe esserci domani spazio solo per la coppia composta da Bonucci e De Ligt, mentre toccherà al duo Cuadrado-Alex Sandro coprire le fasce esterne dello schieramento. Per il centrocampo rimane inamovibile il duo composto da Locatelli e McKennie, anche se Bentancur scalpita per un ruolo da protagonista: sull’esterno del reparto si faranno tanti poi Rabiot e Chiesa, anche se non mancano le alternative in attacco. Avremo infine Alvaro Morata e un ristabilito Paulo Dybala nell’attacco a due della Juventus: scalda i motori però Kulusevski, che potrebbe intervenire anche a match in corso.

LE SCELTE DI GASPERINI

Classico 3-4-2-1 invece per Giampiero Gasperini, che pure per disegnare le probabili formazioni di Juventus e Atalanta dovrà tenere conto del gran numero di infortunati e giocatori acciaccati che si contano alla vigilia della 14^ giornata di Serie A. Specie a centrocampo: con Zappacosta, Gosens e Hateboer in infermeria, ecco che nel reparto a 4 domani toreeranno per forza spazio dal primo minuto Freuler e De Roon, come pure il duo Maehle-Pezzella, a guardia delle corsie più esterne del reparto. In difesa della Dea dovrebbe poi mancare l’ex del mach Demiral, pur titolare contro lo Young Boys solo in settimana: nel reparto a tre sarà dunque spazio per Palomino e Toloi, accompagnati da Dijmsiti. Pochi dubbi poi nell’attacco della squadra bergamasca: Pasalic e Ilicic dovrebbero infatti domani dar manforte a Duvan Zapata, come prima punta, ma attenzione a Muriel, sempre disponibile, e in netta crescita nelle ultime settimane.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, de Roon, Pezzella; Pasalic, Ilicic; Zapata All. Gasperini



