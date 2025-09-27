Probabili formazioni Juventus Atalanta, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Serie A, oggi sabato 27 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Con le probabili formazioni Juventus Atalanta ci avviciniamo al big-match di oggi, sabato 27 settembre 2025, che all’Allianz Stadium sarà il piatto forte degli anticipi di Serie A e metterà a confronto Igor Tudor e Ivan Juric, un curioso “derby” croato delle panchine fra due mister che comunque vantano una profonda conoscenza del calcio italiano.

La Juventus di Igor Tudor deve mettersi alle spalle il discusso pareggio di Verona, il bilancio del primo scorcio della stagione è comunque positivo per i bianconeri, che però devono verificare la tenuta della loro difesa, che ha mostrato qualche crepa nei due precedenti big-match contro Inter e Borussia Dortmund.

L’Atalanta di Ivan Juric invece, a parte il brutto ko a Parigi, sembra in ottima crescita: nelle ultime due giornate di campionato sono arrivate due vittorie con sette gol segnati e uno solo subito, il calendario curiosamente offre la seconda trasferta consecutiva a Torino dopo il perentorio 0-3 rifilato ai granata domenica scorsa.

Purtroppo però ci sono molte assenze nella Dea, che avrebbe voluto preparare in ben altro modo la trasferta in casa bianconera: questo sarà uno dei temi di maggiore spicco nelle probabili formazioni Juventus Atalanta, come scopriremo fra pochissimo leggendo di più su moduli e titolari per il match delle ore 18.00.

PRONOSTICO E QUOTE

Bianconeri favoriti nelle quote Snai per il pronostico su Juventus Atalanta: 1,85 sul segno 1, poi si sale a 3,60 in caso di pareggio oppure a 4,10 volte la posta in palio sul segno 2 con un successo esterno della Dea.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

UN SOLO DUBBIO PER TUDOR

Igor Tudor dovrebbe avere un solo dubbio nelle probabili formazioni Juventus Atalanta ed è quello relativo al centravanti del suo modulo 3-4-2-1, perché sono in lizza il rinato Vlahovic e il grande acquisto estivo David, che si ritrova un concorrente ben più temibile del previsto. Tutto il resto dovrebbe essere chiaro per la Juventus, da Di Gregorio in porta ai tre difensori che dovranno proteggerlo, cioè Gatti, Bremer e Kelly; sembrano ormai chiare le gerarchie nel centrocampo bianconero, con Kalulu, Locatelli, Thuram e Cambiaso titolari da destra a sinistra; infine, dietro a chiunque sia il centravanti, ecco sulla trequarti offensiva la coppia Conceicao-Yildiz.

EMERGENZA PER JURIC

Molto sfortunato Ivan Juric nelle probabili formazioni Juventus Atalanta, l’elenco degli assenti è piuttosto lungo e comprende vari nomi eccellenti, tra chi mancherà del tutto e chi potrebbe esserci almeno per la panchina ma a mezzo servizio. Ecco allora che quasi tutte le scelte sono di fatto obbligate nel 3-4-2-1 degli ospiti bergamaschi: Carnesecchi in porta; in difesa mancano Hien, Kolasinac e Scalvini, giocheranno quindi Kossounou, Djimsiti e Ahanor; a centrocampo spiccano i problemi di Ederson e Zalewski, avremo quindi Bellanova a destra, la coppia mediana con Pasalic e De Roon, sulla sinistra Zappacosta; davanti spiccano infine i problemi di Scamacca e De Ketelaere, per cui schieriamo Samardzic e Sulemana sulla trequarti dietro a Krstovic.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.