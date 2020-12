Probabili formazioni Juventus Atalanta/ Quote, Gasperini chiamerà il Papu Gomez?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: CHI A TORINO?

Siamo davvero impazienti di conoscere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus e Atalanta, atteso match della 12^ giornata della Serie A, in programma oggi alle ore 18.30 all’Allianz Stadium. La sfida di questa sera è infatti match dove Pirlo e Gasperini non possono commettere alcun errore, visto sia il valore della rivale, che il peso dei tre punti messi in palio per la classifica di campionato. Non abbiamo infatti scordato che dopo anche il successo rimediato pochi giorni fa sul Genoa, la Vecchia Signora è in netta risalita nella graduatoria di campionato, ma pure dista ancora 4 lunghezze dalla capolista Milan. Ancor più lontana è la Dea, che pure avendo ottenuto i primi traguardi in Champions League, ha ancora molto da camminare in Serie A: vediamo infatti bergamaschi solo ottavi, pur dopo la vittoria di peso ottenuta alla Fiorentina domenica scorsa. Consci della posta in palio oggi a Torino, andiamo a vedere da vicino quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Se sulla carta la partita pare di difficile lettura, pure il pronostico alla vigilia pende in maniera evidente in favore dei bianconeri. Il portale di scommesse Eurobet, per l’1×2 ha fissato a 1.93 il successo della Juventus, contro il più alto 3.75 segnato per la vittoria dell’Atalanta: il pari vale 3.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS ATALANTA

LE MOSSE DI PIRLO

Per le probabili formazioni di Juventus e Atalanta, Pirlo dovrebbe dare conferma alla difesa a tre, già vista contro il Genoa pochi giorni fa: ecco allora pronto Danilo, in compagnia di De Ligt e Bonucci mentre il solito Szczesny dovrebbe collocarsi tra i pali come titolare. A centrocampo però il tecnico ha a disposizione varie e valide soluzioni: al momento l’ipotesi migliore per la sfida di questa sera prevede McKennie e Arthur titolari al centro con Cuadrado e Alex Sandro ai lati. Pure non scordiamo che rimangono a disposizione Bentancur e Chiesa, già dal primo minuto. In attacco sarà poi ballottaggio tra Morata e Dybala per la maglia al fianco di Cristiano Ronaldo: il primo arriva da due turni di stop ed è ben fresco, mentre il secondo, ritrovato il gol, non è affatto d’accordo a tornare in panchina.

LE SCELTE DI GASPERINI

Altri dubbi e ballottaggi si accedono per Gian Piero Gasperini, impegnato a stilare le probabili formazioni di Juventus e Atalanta: Miranchuk sarà già a disposizione, come anche Ilicic? E il Papu Gomez verrà di nuovo lasciato da parte? Difficile dirlo alla vigilia del big match, pure sappiamo che il tecnico della Dea dovrebbe ancora puntare sul 3-4-2-1 come modulo di partenza. Ecco che allora in attacco potrebbe essere nuovo spazio per Zapata dal primo minuto, con Pessina e Malinovsky al seguito nel reparto offensivo, come già visto contro la Fiorentina. A centrocampo invece De Roon e Freuler sono le certezze del tecnico: Gosens e Hateboer dovrebbero poi collocarsi ai lati del reparto, ma non scordiamo che l’olandese è tallonato da Depaoli, sulla destra. In difesa non saranno grandi novità: Toloi, Romero e Djimsiti rimangono le prime scelte, davanti al numero 1 Gollini.

IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Arthur, Alex Sandro; Kulusevski; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.



