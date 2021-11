Probabili formazioni Juventus Atalanta/ Quote: tridente per Max? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Juventus Atalanta ci avviciniamo alla grande sfida che oggi caratterizzerà la quattordicesima giornata di Serie A dall’Allianz Stadium di Torino. Una partita che mette punti pesanti in palio per la Champions League e opporrà le differenti filosofie di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, di conseguenza gli spunti d’interesse davvero non mancano, come ormai sempre da qualche anno a questa parte tra la Vecchia Signora e la Dea.

Nella scorsa giornata di campionato la Juventus ha vinto in casa della Lazio ma poi martedì è crollata a Stamford Bridge al cospetto del Chelsea; discorso simile per l’Atalanta, che sabato scorso ha liquidato lo Spezia ma poi ha ottenuto un pareggio con lo Young Boys che ha lasciato l’amaro in bocca. Anche tutto questo rende sempre più stuzzicante il confronto, andiamo allora a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Juventus Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,25 per il segno 2 in caso di colpaccio dell’Atalanta e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Atalanta ci regalano una situazione particolare per Max Allegri, che a causa di alcune assenze potrebbe varare un 4-3-3 piuttosto offensivo, più di quanto sia per lui abituale. In difesa infatti dovremmo vedere i due terzini di spinta Cuadrado e Alex Sandro ai fianchi di Bonucci e De Ligt, che formeranno naturalmente la coppia centrale davanti a Szczesny in assenza di Chiellini.

Con due terzini con compiti offensivi, dovranno stare molto attenti i tre centrocampisti, che dovrebbero essere McKennie, Locatelli e Rabiot; in attacco infine la notizia è che Dybala rischia la panchina, perché ai fianchi della prima punta Morata dovrebbero giocare due calciatori più adatti sugli esterni, cioè Kulusevski a destra e Chiesa a sinistra.

LE SCELTE DI GASPERINI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Juventus Atalanta danno problemi a Gian Piero Gasperini sulle fasce, perché a Berna è uscito per infortunio Zappacosta. Sta tornando Gosens, ma il titolare sarà Pezzella a sinistra, con Maehle di conseguenza a destra. A questo punto restiamo sul centrocampo della Dea, che avrà nella coppia centrale naturalmente gli intoccabili Freuler e De Roon.

Modulo 3-4–2-1, la difesa a tre davanti al portiere Musso dovrebbe vedere titolari Toloi, Palomino e Djimsiti mentre in attacco dovremmo vedere Pasalic e Malinovskyi a supporto della prima punta Zapata, che è in grande forma. Anche Muriel sta tornando sui suoi migliori livelli, ma dovrebbe essere il jolly dalla panchina per Gasp.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Chiesa. All. Allegri.

ATALANTA (3-4–2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.

