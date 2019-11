PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATLETICO MADRID/ Diretta tv, una chance per Rugani?

Studiando le probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid, dobbiamo riferire che ancora una volta al centro della difesa bianconera dovrebbero agire Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt (anche se l’olandese è in lieve dubbio): la coppia “forzata” dall’infortunio di Giorgio Chiellini ci ha tolto di fatto la possibilità di scoprire in che modo Maurizio Sarri avrebbe fatto ruotare i suoi centrali, ma ad ogni modo il tecnico toscano non può che essere soddisfatto del contributo dei due giocatori che stanno crescendo rapidamente. Bonucci rappresenta la certezza, mentre l’olandese arrivato in estate dall’Ajax ha aperto la sua stagione con qualche difficoltà; piano piano però anche De Ligt è salito di colpi e sabato scorso, sul campo dell’Atalanta, ha fornito una prestazione perfetta salvando almeno due gol già fatti dalla Dea con interventi plastici e all’ultimo. Sarri si gode i due centrali; la qualificazione agli ottavi di Champions League già archiviata potrebbe portare al turnover in favore di Daniele Rugani, sarebbe l’occasione per far rifiatare uno dei due e in questo caso si tratterebbe di De Ligt, che per l’appunto sembra non essere nelle perfette condizioni fisiche. (agg. di Claudio Franceschini)

LE NOTIZIE ALLA VIGILIA

Nelle probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid andiamo a leggere le scelte dei due allenatori per la partita che, martedì 26 novembre alle ore 21:00, rappresenta la quinta giornata nel gruppo D di Champions League 2019-2020. I bianconeri sono già qualificati agli ottavi di finale, grazie al colpo di Mosca contro la Lokomotiv; ora puntano il primo posto che sarà aritmeticamente loro con un pareggio (0-0 o 1-1), in caso contrario sarà dura perché bisognerà sperare di andare a vincere in Germania e in un contemporaneo stop dei Colchoneros. Che si presentano a Torino con qualche defezione importante; la Juventus dovrebbe ritrovare Cristiano Ronaldo, e arriva dalla preziosissima vittoria di Bergamo con cui si è confermata in testa al campionato. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero appunto schierare le loro squadre sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ottime notizie per tutti i tifosi e appassionati, che potranno seguire la diretta tv di Juventus Atletico Madrid su Canale 5: sarà questa partita ad essere trasmessa in chiaro sui canali della nostra televisione, e dunque anche con la possibilità di visitare il sito mediasetplay per la mobilità. In alternativa gli abbonati Sky avranno come sempre l’opzione del loro decoder, con diretta streaming video garantita con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, e che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATLETICO MADRID

LE SCELTE DI SARRI

Come detto, nelle probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid Maurizio Sarri potrebbe ritrovare Cristiano Ronaldo, non convocato a Bergamo per scopi più che altro precauzionali: con il portoghese titolare ci sarà il consueto ballottaggio tra Dybala e Higuain, ma c’è anche la possibilità che CR7 parta dalla panchina vista la qualificazione acquisita. Nel reparto offensivo resta in dubbio anche Bernardeschi, mentre non ce la fa Douglas Costa: lesione per il brasiliano, dunque confermato l’assetto visto in corsa sabato con Ramsey da trequartista alle spalle dei due attaccanti. A centrocampo probabile avvicendamento tra Matuidi e Bentancur; a rischio anche Rabiot che potrebbe non farcela, Pjanic agirà come sempre in cabina di regia mentre l’altra mezzala sarà Khedira. Dietro dovrebbe essere confermata la coppia centrale formata da Bonucci e De Ligt, Buffon potrebbe prendere il posto di Szczesny con Cuadrado che rientra dalla squalifica e De Sciglio che è sempre favorito su Danilo per la corsia sinistra, anche perché Alex Sandro non è certo di poter giocare.

I DUBBI DI SIMEONE

Problemi per Diego Simeone, che per Juventus Atletico Madrid perde anche Savic: fuori il difensore centrale, dunque a fare coppia con José Gimenez a protezione di Oblak si punterà su Felipe, mentre dovrebbero rimanere invariate le scelte sulle fasce laterali con Trippier che avrà campo sulla destra e Renan Lodi che parte favorito per giocare dalla parte opposta del campo. In mezzo, Thomas Partey dovrebbe essere titolare; al suo fianco come sempre possono stringere la posizione Saul Niguez e Koke, uno dei due comunque giocherà largo e sull’altro versante potrebbe esserci spazio per Angel Correa, con Lemar che però rappresenta una buona soluzione qualora si decida di mandare uno dei due spagnoli a destra. Assenza pesante quella di Diego Costa in attacco, anche perché Joao Felix non è al meglio: il portoghese comunque stringe i denti e ce la dovrebbe fare, con lui naturalmente ci sarà il grande ex Alvaro Morata che ancora una volta, come l’anno scorso, torna all’Allianz Stadium da avversario.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Dybala

A disposizione: Buffon, Danilo, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Chiellini, Douglas Costa

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, J. Gimenez, Felipe, Renan Lodi; A. Correa, Thomas, Saul Niguez, Koke; Morata, Joao Felix

A disposizione: Adan, Arias, Hermoso, H. Herrera, M. Llorente, Lemar, Vitolo

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: –

Indisponibili: Savic, Diego Costa



