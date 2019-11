Probabili formazioni Juventus Atletico Madrid/ Quote: Sarri, è rebus attacco

Juventus Atletico Madrid si gioca alle ore 21.00 all’Allianz Stadium: anche se la qualificazione è già in tasca per i bianconeri dopo il successo a Mosca, le probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid attirano l’attenzione perché in attacco per Maurizio Sarri si presenta una situazione delicata per via di scelte davvero complicate. In ballo c’è il primo posto, per archiviare definitivamente il girone di Champions League e dedicarsi anima e corpo al campionato, dove la Juventus arriva dalla soffertissima vittoria di sabato sul campo dell’Atalanta. Di fronte un Atletico Madrid che invece non è ancora certo della qualificazione: per Diego Simeone la posta in palio sarà ancora più importante. Allora, in attesa che arrivi questa sera, diamo adesso uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Juventus Atletico Madrid, ecco che secondo l’agenzia Snai i bianconeri partono favoriti. Infatti il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale fino alla quota di 3,10 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,80 volte la posta in palio per il segno 2, che si verificherà logicamente in caso di colpaccio esterno dell’Atletico Madrid.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATLETICO MADRID

LE SCELTE DI SARRI

Lanciamo subito la provocazione: nelle probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid potrebbe ancora vincere la cautela per Cristiano Ronaldo, che di conseguenza potrebbe anche essere riserva, se non altro perché Dybala e Higuain stanno molto meglio di CR7 in questo momento. Certo, ci vorrebbe coraggio da parte di Sarri, ma d’altronde in caso di presenza dal primo minuto del portoghese potrebbe essere ancora più difficile stabilire chi tenere fuori fra i due argentini: un bel rebus, che sarà sciolto solo in extremis. Di certo, anche a causa degli acciacchi altrui, vedremo Ramsey da trequartista alle spalle dei due attaccanti. A centrocampo probabile avvicendamento tra Matuidi e Bentancur; Pjanic agirà come sempre in cabina di regia mentre l’altra mezzala sarà Khedira. Dietro dovrebbe essere confermata la coppia centrale formata da Bonucci e De Ligt, in porta avremo Szczesny con Cuadrado che rientra dalla squalifica a destra e De Sciglio che è sempre favorito su Danilo per la corsia sinistra, anche perché Alex Sandro è tra gli indisponibili.

I DUBBI DI SIMEONE

Problemi per Diego Simeone, che per Juventus Atletico Madrid perde anche Savic: fuori il difensore centrale, dunque a fare coppia con Gimenez a protezione di Oblak ci sarà su Felipe, mentre dovrebbero rimanere invariate le scelte sulle fasce, con Trippier terzino destro e Renan Lodi che parte favorito per giocare dalla parte opposta. Nel cuore del centrocampo, Thomas Partey dovrebbe essere titolare; al suo fianco come sempre possono stringere la posizione Saul Niguez e Koke, uno dei due comunque giocherà largo e sull’altro versante potrebbe esserci spazio per Angel Correa, con Lemar che però rappresenta una buona soluzione qualora si decida di mandare uno dei due spagnoli a destra. Assenza pesante è Diego Costa in attacco, anche perché Joao Felix non è al meglio: il portoghese comunque stringe i denti e ce la dovrebbe fare, con lui naturalmente ci sarà il grande ex Alvaro Morata che ancora una volta, come l’anno scorso, torna all’Allianz Stadium da avversario.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Dybala. All. Sarri.

A disposizione: Buffon, Danilo, Demiral, Rugani, Bentancur, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chiellini, Douglas Costa, Rabiot, Alex Sandro.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, J. Gimenez, Felipe, Renan Lodi; A. Correa, Thomas, Saul Niguez, Koke; Morata, Joao Felix. All. Simeone.

A disposizione: Adan, Arias, Hermoso, H. Herrera, M. Llorente, Lemar, Vitolo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Savic, Diego Costa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA