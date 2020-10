Probabili formazioni Juventus Barcellona/ Diretta tv: emergenza in difesa

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BARCELLONA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Juventus Barcellona si giocherà domani alle ore 21.00, quando le due formazioni daranno vita alla sfida più affascinante della seconda giornata di Champions League all’Allianz Stadium, anche se va detto che la partita cade in un momento non facile sia per i bianconeri sia per i blaugrana. Questo se possibile aumenta ancora di più l’interesse anche attorno alle scelte di Andrea Pirlo e Ronald Koeman, di conseguenza sarà davvero intrigante andare a leggere le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Barcellona. Detto che in Champions League bianconeri e blaugrana hanno comunque cominciato il cammino vincendo, le difficoltà non mancano: la Juventus è reduce in campionato da tre pareggi consecutivi sul campo, ultimo quello di domenica contro il Verona; il Barcellona sta ancora peggio, con molti problemi fuori dal campo che si ripercuotono anche sul rendimento, come dimostra anche la sconfitta casalinga nel Clasico di sabato.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BARCELLONA

LE MOSSE DI PIRLO

Tiene banco nelle probabili formazioni di Juventus Barcellona la situazione di Cristiano Ronaldo, al momento ecco che consideriamo Dybala e Morata titolari, nel contesto di un 4-4-2 che risulterebbe però molto offensivo, dal momento che come esterni di centrocampo sono favoriti Kulusevski a destra – lo svedese è in grande forma – e Chiesa a sinistra, dunque potremmo quasi parlare di un 4-2-4. Emergenza in difesa, priva contemporaneamente di Bonucci e Chiellini, di conseguenza ecco che davanti a Szczesny dovrebbero agire da destra a sinistra Cuadrado, Danilo centrale al fianco di Demiral e il giovane Frabotta a sinistra; infine, nel cuore della mediana bianconera i due titolari dovrebbero essere Bentancur e Rabiot.

LE SCELTE DI KOEMAN

Le probabili formazioni di Juventus Barcellona sul fronte catalano ci portano a dare attenzione soprattutto a un reparto offensivo che potrebbe essere decisamente inedito per Ronald Koeman, perché alle spalle di Messi potrebbero agire Trincao, Pedri e Ansu Fati, anche a causa dell’infortunio di Coutinho. Le sorprese in casa Barcellona d’altronde non mancano nemmeno in difesa: tra i pali gioca Neto perché Ter Stegen è indisponibile; davanti a lui potrebbe esserci Dest come terzino destro mentre Araujo dovrebbe affiancare Lenglet in mezzo considerata la squalifica di Piqué, mentre a sinistra con Jordi Alba non ci saranno sorprese, così come nella coppia in mediana che dovrebbe essere infatti composta da Busquets e De Jong.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo.

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Pedri, Ansu Fati; Messi. All. Koeman.



