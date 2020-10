Probabili formazioni Juventus Barcellona/ Quote, Morata-Dybala dal primo minuto?

FORMAZIONI JUVENTUS BARCELLONA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO!

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Juventus e Barcellona, big match della seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2020-21. Siamo infatti impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Pirlo come di Koeman per l’incontro di Torino, previsto oggi alle ore 21.00, considerato che entrambi gli allenatori dovranno oggi fare i conti con parecchie assenze di peso. Per quello che sarà una delle sfide più attese di questa parte del tabellone infatti non mancano gli out eccellenti: in casa blaugrana mancheranno Piquè, Coutinho e pure il numero 1 Ter Stegen, mentre nello spogliatoio della Vecchia Signora si farà sentire l’assenza di Chiellini, come anche di De Ligt, mentre rimangono fortemente in dubbio diversi giocatori come Bonucci e Cristiano Ronaldo. Non sarà dunque lavoro facile quello dei due allenatori, ma proviamo ora a immaginare le mosse di Pirlo come di Koeman per le probabili formazioni di Juventus Barcellona, a poche ore dal fischio d’inizio della sfida di Champions league.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match per la Champions League il pronostico è davvero aperto e non ci sorprende che pure la Snai abbia fissato quote molto vicine, a poche ore dal via. Nell’1×2 vediamo infatti che il successo della Juventus oggi è valutato a 2.65, contro l’appena inferiore 2.60 segnato per la vittoria del Barcellona: il pareggio pagherà la posta a 3.40.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BARCELLONA

LE MOSSE DI PIRLO

Come abbiamo appena accennato sopra, è vera emergenza in casa bianconera: per le probabili formazioni di Juventus e Barcellona Pirlo potrebbe allora preparare un 4-4-2, dove però alcuni giocatori dovranno riadattarsi in altre posizione. Come in difesa: senza Chiellini e con Bonucci in forte dubbio, ecco che questa sera davanti a Szczesny dovremmo vedere pronti dal primo minuto Cuadrado e Frabotta adibiti sull’esterno e il duo Danilo-Demiral al centro. Per la mediana si fa avanti l’ipotesi di uno schieramento molto offensivo, con Chiesa e Kulusevsky esterni di reparto al centro Bentancur e Rabiot, dal primo minuto. Sarebbero poi maglie consegnate in attacco: senza Cristiano Ronaldo sarà Dybala, pur stanco, a dover fare compagnia a Morata dal primo minuto.

LE SCELTE DI KOEMAN

Spazio al 4-2-3-1 per il Barcellona di Koeman, dove pure non dovremmo vedere, almeno dal primo minuto, Miralem Pjanic, ex del match, in questa seconda giornata di Champions League. Anzi nella mediana dello schieramento del tecnico oranje troveranno posto dal primo minuto Busquets e De Jong, mentre Pedri si collocherà in avanti, sulla tre quarti, a sostegno dell’attacco. Qui le maglie blaugrana sono già consegnate: irrinunciabile Messi prima punta, come pure Ansu Fati e Trincao. Per la difesa Koeman dovrà affidarsi a Neto (via l’assenza di Ter Stegen): pronti di fronte al numero 1 brasiliano Dest, Araujo, Lenglet e Jordi Alba.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo.

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Pedri, Ansu Fati; Messi. All. Koeman



© RIPRODUZIONE RISERVATA