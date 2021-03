Probabili formazioni Juventus Benevento/ Diretta tv: 3-5-2 o 4-3-2-1 per Inzaghi?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENEVENTO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 15.00 la sfida per la 28^ giornata della Serie A tra Juventus e Benevento: vediamo quali saranno le scelte per le probabili formazioni del big match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse dei tecnici e in primis di Pirlo, che pure potrebbe optare per un certo turnover domani all’Allianz Stadium. Chiaramente al netto degli assenti e gli acciaccati, che anche in questo turno di campionato non sono pochi: da Buffon a Alex Sandro fino a Demiral, il tecnico bianconero potrebbe non aver pochi nodi da sciogliere. Anche per Inzaghi non sarà sempre facilissimo fissare il suo 11 tenuto conto degli assenti: pure gli stregoni domani devono dare il massimo per provare a compiere l’impresa contro i campioni d’Italia. Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Juventus Benevento.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENEVENTO

LE MOSSE DI PIRLO

Per le probabili formazioni di Juventus Benevento, abbiamo parlato di turnover per i bianconeri, ma pure di non pochi dubbi per Pirlo, considerato gli assenti e i casi dubbi. Detto degli acciaccati Buffon ed Alex Sandro come dell’infortunato Demiral, ecco che in difesa domani pomeriggio dovrebbero farsi vedere dal primo minuto Danilo e Bonucci come De Ligt e uno tra Bernardeschi e Frabotta: Cuadrado sarà infatti out per squalifica. A centrocampo dovrebbe invece essere posto nel reparto a 4 di Arthur e Rabiot (Bentancur è ancora in infermeria), con Chiesa e McKennie in campo dal primo minuto sull’esterno. Irrinunciabile in attacco Cristiano Ronaldo, fresco di tripletta contro il Cagliari: col lusitano dovrebbe farsi vedere Morata, ma alla vigilia del match è ballottaggi con Kulusevski.

LE SCELTE DI INZAGHI

Per gli stregoni Inzaghi dovrebbe dare spazio al 3-5-2 come modulo, anche se non è da escludere a priori un passaggio al 4-3-2-1, già visto con la Fiorentina solo pochi giorni fa (e che non ha portato a grandi successi, visto il 4-1 subito). Se confermato il primo modulo, ecco che in difesa dovrebbe domani esserci spazio per Tuia e Caldirola, come per Barba: assente annunciato Glik, fermato dal giudice sportivo. Per il centrocampo a mancare sarà invece Schiattarella: toccherà a Ionita, Viola e Hetemaj coprire la parte centrale dello schieramento, mentre Tello e Improta verranno confermati come esterni (sempre che Inzaghi non dia fiducia a Insigne, che però lo costringerà a mutare modulo, con il numero 16 retrocesso in difesa). In attacco si fanno avanti infine dal primo minuto Caprari e Lapadula (Iago Falque è in infermeria): pure dalla panchina scalpita Gaich.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci. De Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie; Kulusevsky, C Ronaldo All. Pirlo

BENEVENTO (3-5-2): Montipò, Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Caprari, Lapadula All. Inzaghi



