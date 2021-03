Probabili formazioni Juventus Benevento/ Quote, spazio per Bernadeschi in difesa

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENEVENTO: CHI IN CAMPO?

Si accenderà oggi alle ore 15.00 per la 28^ giornata della Serie A la sfida tra Juventus e Benevento: andiamo dunque a vedere quali saranno le scelte per le probabili formazioni del match. Per Pirlo sarebbe facile immaginare un ampio turnover oggi, ma complici ancora troppe assenze (specie in difesa) non sarà sempre immediato per il tecnico bresciano comporre il suo 11: pure è obbligo morale oggi per la Vecchia signora vincere e recuperare finalmente la quarta vittoria di fila in stagione (evento che non è ancora mai verificato quest’anno). Di contro un avversario ferito dalle tante assenze e arrabbiato per gli ultimi risultati recuperati, dove spicca il 4-1 subito con la Fiorentina, come è il Benevento. La squadra di Inzaghi non sta davvero brillando nelle ultime settimane e sta dunque perdendo parecchio terreno in classifica: pure il club giallorosso ha tutta l’intenzione di rimanere in Serie A e perché no, anche di provare l’impresa contro i campioni d’italia. Vediamo allora quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus Benevento.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match della 28^ giornata di Serie A, non facciamo fatica a consegnare ai bianconeri il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai poi nell’1×2 del match ha fissato a 1.18 il successo della Juventus contro il più alto 14.00 segnato per la vittoria del Benevento: il pareggio vale 7.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENEVENTO

LE MOSSE DI PIRLO

Per le probabili formazioni di Juventus e Benevento, abbiamo accennato alle gravi defezioni che ancora si contano in casa della Vecchia Signora, specie in difesa: con Cuadrado squalificato dopo il match col Cagliari e Demiral e Alex Sandro in infermeria, ecco che nel reparto 4 sull’esterno dovremmo rivedere riarrangiato Bernardeschi come esterno destro, in coppia con Danilo. Saranno invece De Ligt e Bonucci i centrali, posti davanti a uno tra Szczesny e Buffon (questo appena acciaccato, ma se recuperabile, sicuro titolare oggi). Per il centrocampo aggiungiamo che Pirlo ha ritrovato dopo l’isolamento Bentancur, ma il centrale difficilmente verrà impiegato oggi: spazio allora a Arthur e Rabiot, con Chiesa e McKennie titolari sull’esterno. E’ poi ballottaggio tra Kulusevski e Morata per un posto in attacco, a fianco dell’inossidabile Cristiano Ronaldo, fresco di tripletta coi sardi.

LE SCLETE DI INZAGHI

Qualche assenza di troppo la si conta anche nella metà campo di Inzaghi: nella 28^ giornata gli stregoni faranno a meno di Glik e Schiattarella, come pure di Depaoli, Letizia e Iago Falque. Segnato dunque il 3-5-2 di partenza (anche se non escludiamo il 4-3-2-1 visto di recente), ecco che oggi saranno maglie da titolari per Tuia, Caldirola e Barba in difesa, con Montipò tra i pali. Per il centrocampo si faranno avanti poi Viola, Hetemaj e Ionita (questo a segno con la viola pochi giorni fa), mentre toccherà a Improta e Tello agire come esterni di reparto, salvo variazioni di modulo (in tal caso risulta disponibile anche Insigne). Ballottaggi aperti poi in attacco: Caprari e Lapadula dovrebbero essere le prime scelte del tecnico, ma dalla panchina rimangono pronti Sau e Gaich.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Rabot, Arthur, McKennie; Morata, C Ronaldo All. Pirlo

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Caprari, Lapadula All. Inzaghi



