Probabili formazioni Juventus Benfica/ Diretta tv, Di Maria pronto a tornare!

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENFICA: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Benfica ci accompagnano verso una partita fondamentale per i bianconeri: alle ore 21:00 di mercoledì 14 settembre si gioca per la seconda giornata nel gruppo H di Champions League 2022-2023, e questo è il match che Massimiliano Allegri ha individuato come decisivo per la qualificazione agli ottavi. Si parlava di doppia sfida, e ora per la Juventus vincere all’Allianz Stadium è diventato fondamentale: all’esordio è arrivata la sconfitta contro il Psg, poi i bianconeri hanno proseguito la loro marcia rimontando due gol alla Salernitana e pareggiando in casa, con gol annullato ingiustamente nel finale.

Tuttavia, va anche detto che la Juventus di questo inizio stagione è tutt’altro che brillante, non riesce a esprimere gioco e fatica a convertire in gol nonostante un attacco di primo livello; contro il solidissimo Benfica, che non ha sbagliato la sua partita interna contro il Maccabi Haifa, sarà tutt’altro che semplice. Vedremo allora quello che succederà mercoledì sera, ma nel frattempo possiamo fare la nostra consueta valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori per la partita dell’Allianz Stadium, andando a leggere in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus Benfica.

DIRETTA JUVENTUS BENFICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Benfica non sarà disponibile: sappiamo bene infatti che una partita per ogni turno di Champions League viene fornita esclusivamente dalla piattaforma Prime Video, e sarà questo match che per la seconda giornata sarà disponibile soltanto per gli abbonati ad Amazon Prime, il cui servizio di tv in streaming è incluso. Dunque, bisognerà seguire il match in diretta streaming video, avvalendosi naturalmente di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o, eventualmente, di una smart tv sulla quale l’applicazione sia installabile (se non già installata).

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENFICA

LE SCELTE DI ALLEGRI

Per Juventus Benfica Allegri dovrebbe riaffidarsi al 4-3-3: tuttavia, la sensazione è che dipenda dalle condizioni di Di Maria. L’argentino è recuperabile per la partita, ma potrebbe partire dalla panchina: se fosse così il modulo potrebbe diventare il 3-5-2, in caso contrario invece tridente offensivo nel quale il Fideo potrebbe partire dalla corsia destra con Kostic sull’altro versante, e dunque Danilo che andrebbe a operare come terzino, con Cuadrado ovviamente in ballottaggio per una maglia. Che potrebbe essere quella di laterale destro spostando Danilo; da valutare Alex Sandro, da valutare Milik che sarebbe chiaramente titolare qualora si giocasse con il tandem d’attacco. Poi, Bonucci e Bremer al centro di una difesa completata da Perin; Danilo, citato per la terza volta, sarebbe l’altro centrale con il modulo confermato rispetto al Parco dei Principi. In mezzo il dubbio è Rabiot, che non è al meglio: sono pronti dunque Miretti e McKennie come mezzali, a supporto di Locatelli che avrà le chiavi del centrocampo.

GLI 11 DI SCHMIDT

Roger Schmidt gioca con il 4-2-3-1 e questo sarà il suo modulo anche per Juventus Benfica. Le scelte dovrebbero essere fissate: Gilberto e Grimaldo spingono sulle corsie laterali come terzini, in mezzo alla difesa invece avremo l’argentino Otamendi che farà coppia con Antonio Silva. In mezzo al campo la linea mediana sarà quindi a due: Florentino giocherà insieme a Enzo Fernandez, attenzione al norvegese Aursnes che però dovrebbe iniziare dalla panchina, pur rappresentando una buona soluzione alternativa. Poi ecco la trequarti, ricca di talento: David Neres aveva già fatto male alla Juventus quando vestiva la maglia dell’Ajax, sull’altro versante è poi arrivato Draxler che a lungo è stato un obiettivo dei bianconeri, e che potrebbe andare in campo come centrale spostando a sinistra Diogo Gonçalves. Questo per permettere a Rafa Silva di giocare come prima punta; il ballottaggio è soprattutto con Musa, ma c’è anche Henrique Araujo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENFICA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, Danilo; McKennie, Locatelli, Miretti; Di Maria, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Massimiliano Allegri

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Antonio Silva, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernandez; David Neres, Draxler, Diogo Gonçalves; Rafa Silva. Allenatore: Roger Schmidt











