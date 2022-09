Probabili formazioni Juventus Benfica/ Quote, Allegri perde anche Locatelli

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENFICA: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Juventus Benfica, la partita valida per la seconda giornata nel gruppo H di Champions League 2022-2023. I bianconeri arrivano all’appuntamento di mercoledì 14 settembre con un deludente pareggio interno contro la Salernitana: si è detto e scritto tanto sul gol annullato a Milik, la verità è che al netto dell’errore in sala Var la Juventus ha giocato una brutta partita nella quale ha dovuto recuperare due gol di svantaggio, e ora torna in Champions League sapendo che non battere le Super Aquile in casa complicherebbe non poco il cammino.

Per lo stesso motivo forse il Benfica potrebbe accontentarsi del pareggio, forte poi del poter giocare il ritorno al Da Luz: i portoghesi all’esordio non hanno sbagliato contro il Maccabi Haifa e dunque arrivano al match con fiducia. Vedremo quello che succederà sul terreno dell’Allianz Stadium, aspettando che la partita di Champions League prenda il via proviamo a fare la nostra rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori questa sera, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Benfica.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo adesso quali siano, nell’ambito delle probabili formazioni di Juventus Benfica, le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare 2,20 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, arriva con un valore corrispondente a 3,35 volte l’importo che avrete scelto di investire mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per la vittoria degli ospiti, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 3,25 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENFICA

I DUBBI DI ALLEGRI

Tegola per Massimiliano Allegri, che per Juventus Benfica non avrà a disposizione Rabiot ma nemmeno Locatelli: a questo punto l’allenatore bianconero potrebbe anche affidarsi al 4-4-2 vista la scarsità di centrocampisti centrali, ma potrebbe anche schierare Danilo davanti alla difesa (ruolo che ha già ricoperto) e affiancargli McKennie e Miretti come mezzali. A questo punto Cuadrado avrebbe una maglia come terzino destro, mentre sull’altro versante agirebbe Alex Sandro; fatta la mediana, e detto che in porta ci sarà ancora Perin, in attacco Di Maria ha recuperato e dunque potrebbe giocare già come titolare la partita da ex. Da valutare gli altri due ruoli: lo stesso Cuadrado può naturalmente avanzare nel tridente ma la sensazione è che quella maglia venga data a Kostic che naturalmente sarebbe impiegato a sinistra, come prima punta la possibilità resta Milik perché il polacco sarà squalificato in campionato, e dunque potrebbe iniziare la partita di Champions League dando respiro a Vlahovic, anche se il serbo in generale rimane il grande favorito nelle gerarchie.

GLI 11 DI SCHMIDT

È un 4-2-3-1 quello di Roger Schmidt per Juventus Benfica, e non dovrebbero esserci troppe variazioni sul tema rispetto al solito: il calciomercato ha portato in dote un ottimo giocatore come Draxler, che potrebbe prendersi la maglia di trequartista centrale. Se così fosse, Rafa Silva potrebbe andare a giocare come prima punta scalzando Musa che è stato titolare nell’ultima di campionato; a sinistra si libererebbe lo spazio per Diogo Gonçalves, a destra ovviamente confermato David Neres che si è già preso la responsabilità di guidare l’attacco del Benfica. A centrocampo avremo poi il consueto tandem che sarà formato da Enzo Fernandez e Florentino, attenzione però alla crescita di Aursnes che potrebbe avere campo nel secondo tempo; in difesa comanda Otamendi, veterano argentino che sarà affiancato da Antonio Silva a protezione del portiere Vlachodimos. Sugli esterni, nessun dubbio: a destra giocherà Gilberto, a destra avremo invece Grimaldo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENFICA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Danilo, Miretti; Di Maria, Milik, Kostic. Allenatore: Massimiliano Allegri

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernandez; David Neres, Draxler, Diogo Gonçalves; Rafa Silva. Allenatore: Roger Schmidt











