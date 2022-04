Probabili formazioni Juventus Bologna/ Diretta tv: Dybala dietro Vlahovic (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Bologna ci parlano della partita che viene disputata alle ore 18:30 di sabato 16 aprile, ed è valida per la 33^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022. I bianconeri possono mangiarsi le mani? Probabilmente sì, perché con la vittoria in rimonta a Cagliari hanno guadagnato altri 3 punti al Napoli e 2 al Milan e a questo punto, avessero vinto contro l’Inter al netto dei punti persi contro le piccole, avrebbero potuto trovarsi a contatto con uno scudetto che invece ora pare decisamente lontano, perché i turni al termine sono pochi.

Tornando a vincere dopo tanto tempo, grazie al 2-0 sulla Sampdoria, il Bologna ha certificato ancor più una salvezza brillante che a questo punto è sostanzialmente aritmetica; ha trovato un Arnautovic in doppia cifra e ora spera di chiudere il meglio possibile questa stagione, anche per Sinisa Mihajlovic che ancora una volta non sarà in panchina. Aspettiamo allora di scoprire quello che succederà sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, ma nel frattempo facciamo la consueta analisi di quelle che saranno le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Bologna.

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Bologna non viene trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, non essendo in una delle fasce orarie “coperte” dal satellite. Dunque, l’unico modo per assistere alla partita di Serie A sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per la messa in onda dell’intero pacchetto del nostro campionato di calcio; sarà una visione in diretta streaming video, eventualmente ci si potrà avvalere di una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

I DUBBI DI ALLEGRI

Come sappiamo Massimiliano Allegri ha perso anche Locatelli: a questo punto in Juventus Bologna le scelte sono obbligate, e la squadra si dovrebbe disporre con un 4-2-3-1 che quando è stato impiegato ha comunque fatto bene. Zakaria e Rabiot, preferito verosimilmente ad Arthur, agiranno nel reparto di mezzo; davanti invece avremo i quattro uomini offensivi con Cuadrado e Morata (che torna titolare, dopo il riposo di sabato scorso) ad agire sugli esterni e Dybala che sarà invece il trequartista alle spalle di Vlahovic, una coppia che durerà poco per l’addio dell’argentino al termine della stagione. In porta potrebbe esserci un’occasione per Perin a scapito di Szczesny e lo si vedrà, in difesa invece ancora probabile panchina per Bonucci con Chiellini favorito per affiancare De Ligt, mentre Danilo e Alex Sandro sono favoriti su De Sciglio e Luca Pellegrini per andare a occupare le corsie laterali giocando in qualità di terzini.

LE MOSSE DI DE LEO

Sarà quindi Emilio De Leo ad allenare in Juventus Bologna: il collaboratore di Mihajlovic dispone un consueto 3-5-2 nel quale il pezzo forte è appunto rappresentato da Arnautovic, che con la doppietta alla Sampdoria ha toccato gli 11 gol in campionato. Al fianco dell’austriaco il favorito è Musa Barrow (soprattutto su Orsolini), a centrocampo invece le scelte dovrebbero vertere sulla spinta di De Silvestri e Hickey sulle fasce laterali con una mediana nella quale Roberto Soriano può operare in cabina di regia, avendo le qualità giuste per abbassare la sua posizione e impostare la manovra. A questo punto le due mezzali sarebbero Schouten e Svanberg; invariata invece la difesa che si posizionerà a protezione del portiere Skorupski, guidata da Gary Medel che avrà la collaborazione, sui lati, di Soumaoro e Theate senza particolari sorprese, anche se parte Kingsley tutta la rosa del Bologna è a disposizione per questa partita.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

BOLOGNA (3-5-2): Skorpuski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Svanberg, Hickey; Barrow, Arnautovic. Allenatore: Emilio De Leo











