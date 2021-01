Probabili formazioni Juventus Bologna/ Diretta tv, Pirlo punta sulla difesa a 3?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si giocherà solo domani alle ore 12.30 la sfida valida per la 19^ giornata di Serie A tra Juventus e Bologna: andiamo ad esaminare le probabili formazioni alla vigilia. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Pirlo come di Mihajlovic, per questo big match: di ritorno dall’impegno della Supercoppa, la Vecchia Signora torna infatti protagonista in campionato, impaziente di mettersi alle spalle anche il KO rimediato con l’Inter nel Derby d’Italia e di riprendere la corsa verso la vetta della classifica della Serie A. Per farlo chiaramente domani il tecnico bresciano si affiderà ai soliti titolari, tra cui è pure tornato solo pochi giorni fa Juan Cuadrado, tornato negativo al coronavirus. Di contro però la Juventus avrà un avversario sempre tignoso come è il Bologna di Mihajlovic: gli emiliani poi, di ritorno dal buon successo occorso sul Verona, sono pronti a inaugurare una nuova striscia positiva di risultati con un gran colpo a Torino. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse per le probabili formazioni di Juventus Bologna.

JUVENTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MATCH

Comunichiamo agli appassionati che Juventus Bologna sarà visibile in diretta tv domani sul canale Dazn 1 per gli abbonati a Sky Sport che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure ci sarà la diretta streaming video, che sarà garantita invece agli abbonati di Dazn, perché questa è una delle partite del turno che saranno trasmesse dalla piattaforma digitale.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

LE MOSSE DI PIRLO

Anche per le probabili formazioni di Juventus Bologna, è forte il dubbio su quale sarà il modulo attuato da Pirlo in difesa: alla vigilia del match di Serie A, pure possiamo ipotizzare che il tecnico schieri un reparto a tre di fronte al solito Szczesny, titolare tra i pali. In tal caso ecco che si faranno avanti per la maglia da titolare a Torino Bonucci, Danilo e Chiellini: mancheranno De Ligt e Demiral, come pure Alex Sandro. Per la mediana, come appena accennato prima il tecnico della Vecchia Signora ha recuperato Cuadrado, che dunque agirà come esterno, in coppia con Chiesa: al centro ecco spazio per Rabiot, Bentancur e Ramsey. Mosse poi scontate in attacco: con Dybala ancora fuori dai giochi, saranno Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata i primi titolari.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Per le probabili formazioni di Juventus Bologna, il tecnico di Vukovar non i discosterà dal classico 4-2-3-1 per lo schieramento rossoblu: pure qui saranno tanti i titolari confermati. Ecco che allora in attacco domani dovrebbe venire preferito per la prima punta un bomber d’esperienza come Rodrigo Palacio: al suo fianco non mancheranno Barrow (che potrebbe venir accentrato) e Orsolini, questo fresco di gol contro l’Hellas, mentre toccherà a Soriano collocarsi sulla trequarti. Per la mediana a due, il tecnico dovrebbe poi dare spazio dal primo minuto a Schouten e Svanberg, ma non sono da escludere ballottaggi alla vigilia: dalla panchina infatti scalpita Dominiguez. Scelte nette poi per la difesa, da schierare di fronte al numero 1 Skorupski: domani Tomiyasu e Danilo saranno titolari al centro, mentre in corsia sarà spazio per il duo De Silvestri-Dijks.

IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Chiesa; Morata, C Ronaldo All. Pirlo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio All. Mihajlovic



© RIPRODUZIONE RISERVATA