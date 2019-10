Probabili formazioni Juventus Bologna/ Diretta tv: Sarri ritrova Danilo e De Sciglio

Dopo lo stop delle nazionali, si torna in campo con il primo campionato italiano e giusto domani sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium assisteremo alla partita tra Juventus e Bologna, valida per l’ottava giornata di Serie A: vediamo quali saranno le probabili formazioni del match. Siamo infatti impazienti di scoprire se per le probabili formazioni di Juventus Bologna Sarri rischierà qualche giocatore appena ritrovato durante la sosta per le nazionali come Danilo e De Sciglio, tornati di nuovo a disposizione dopo lunghi infortuni, come pure Ramsey, cardine del nuovo 4-3-1-2 dei bianconeri. Pure sarà da vedere come Mihajlovic e i suoi collaboratori schiereranno i proprio giocatori, dovendo però fare a meno di Medel, fermato dal giudice sportivo al termine della settima giornata. Andiamo allora a esaminare da vicino le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Juventus Bologna.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

LE MOSSE DI SARRI

Come detto prima, per l’ottavo turno Sarri dovrebbe riabbracciare alcuni infortunati, ma non è affatto certo che il tecnico voglia rischiarli già per disegnare le probabili formazioni di Juventus Bologna. Ecco quindi che per il 4-3-1-2 della Vecchia Signora domani potremo vedere di nuovo in difesa Cuadrado in coppia con Alex Sandro, mentre saranno i soliti Bonucci e De Ligt a coprire al centro del reparto. Per la mediana nessuna novità per i bianconeri con i confermati Khedira, Pjanic e Matuidi: sulla tre quarti se Ramsey non sarà pronto potrebbe riadattarsi Dybala (ma anche Bernardeschi). Toccherà a Cristiano Ronaldo (fresco del suo 700^ gol, firmato in settimana col Portogallo) e Higuain porsi in attacco.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Per le probabili formazioni di Juventus Bologna, Mihajlovic e i suoi collaboratori invece schiereranno i felsinei secondo il 4-2-3-1 già visto pure contro la Lazio pochi giorni fa. Ecco dunque che domani sera a Torino vedremo Skorupski fedele tra i pali, con Mbaye e Danilo certezza in difesa: si accende però ballottaggio per le altre due maglie, con Bani e Dijks che rischiano in favore di Denswil e Krejci. Non vi sono però dubbi per lo staff del Bologna nel consegnare le maglie da titolari in mediana, con Poli e Dzemaili confermati di fronte alla difesa. In avanti si fanno strada invece Orsolini e Sansone, mentre sarà Soriano a collocarsi alle spalle della prima punta, Palacio, il quale però subisce la concorrenza di Santander dal primo minuto.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 A Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala; 21 Higuain, 7 C Ronaldo All.Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 15 Mbaye, 23 Danilo, 13 Bani, Dijks; 16 Poli, 31 Dzemaili; 7 Orsolini, 21 Soriano, 10 Sansone; 24 Palacio All. Mihajlovic



