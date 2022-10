Probabili formazioni Juventus Bologna/ Diretta tv: subito Vlahovic-Milik? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Cosa ci dicono le probabili formazioni di Juventus Bologna? La partita si gioca alle ore 20:45 di domenica 2 ottobre, siamo nella 8^ giornata di Serie A 2022-2023 e all’Allianz Stadium avremo un test fondamentale per i bianconeri, in crisi nera e vera e sconfitti a Monza prima della sosta. Massimiliano Allegri è sulla graticola, e anche questa partita potrebbe risultargli fatale; che il suo esonero sia stato rimandato per motivi economici o meno è relativo, conta che la Juventus ha bisogno di fornire una risposta sul campo e dovrà farlo subito, contro un Bologna che, affidato a Thiago Motta, cerca punti per allontanare la zona calda della classifica.

I felsinei hanno perso in casa contro l’Empoli prima della sosta: il Bologna dà la sensazione di essere ancora troppo Arnautovic-dipendente ma tutto sommato il progetto del nuovo allenatore, già positivo sulla panchina dello Spezia, potrebbe tirar fuori buone cose e contro un avversario in difficoltà è fondamentale provare ad approfittare della situazione. Vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium; mentre aspettiamo che arrivi domenica sera proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Bologna.

La diretta tv di Juventus Bologna non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questa partita, per la 8^ giornata di Serie A, non gode infatti della copertura da parte del satellite e di conseguenza l’unico appuntamento sarà quello con la piattaforma DAZN. Gli abbonati a questo servizio potranno assistere al match di campionato in diretta streaming video; dovranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure servirsi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

I DUBBI DI ALLEGRI

Il solito dubbio che accompagna Allegri è attuale anche nelle probabili formazioni di Juventus Bologna: il modulo. Attualmente i bianconeri sembrano essere passati in maniera stabile al 3-5-2: davanti a Szczesny, che torna titolare, dovrebbero allora posizionarsi Danilo, Bonucci e Bremer ma con quest’ultimo che non è al top della condizione, quindi restano preallertati sia Gatti che Rugani. Con la mediana a cinque appare abbastanza scontato il fatto che i due esterni ad accompagnare il settore nevralgico sarebbero Cuadrado a destra e Kostic a sinistra, mentre in mezzo Miretti potrebbe alzare bandiera bianca per l’infortunio subito in Under 21, il suo posto sarebbe preso da Locatelli con Leandro Paredes a giocare da regista basso, e il ballottaggio tra Rabiot (al momento in vantaggio) e McKennie per l’altra mezzala. Davanti, si va verso la soluzione del tandem Vlahovic-Milik anche perché Di Maria è squalificato; con il 4-3-3 ovviamente cambierebbe quasi tutto, De Sciglio farebbe il terzino a sinistra con Cuadrado e Kostic nel tridente, dunque i due centravanti sarebbero in competizione tra loro per il posto da titolare.

LE SCELTE DI MOTTA

Intera rosa a disposizione per Thiago Motta, che in Juventus Bologna insiste con il 4-2-3-1: le scelte sembrano essere tutte fatte, dunque vedremo Skorupski in porta (derby polacco con Szczesny) protetto da una coppia difensiva che dovrebbe essere formata da Posch e Lucumì, poi a destra giocherà De Silvestri e quindi Cambiaso, il cui cartellino è di proprietà della Juventus che lo ha lasciato in prestito a Bologna, agirà a sinistra potendo fare entrambe le fasce senza perdere troppa qualità. Interessante la cerniera di centrocampo, dove il veterano Gary Medel giostrerà in compagnia di Schouten che dovrà garantire geometrie al gioco; a dare una mano in questo senso sarà Roberto Soriano, che dalla sua posizione di trequartista si abbasserà a cercare palloni utili. Sulle corsie esterne invece operano Musa Barrow e Orsolini: compiti difensivi per entrambi, ma di fatto poi andranno a formare un tridente offensivo giocando sulla stessa linea di Arnautovic, che è il capocannoniere del nostro campionato con 6 gol realizzati (sui 7 totali della squadra).

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Locatelli, L. Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Barrow, Soriano, Orsolini; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta











