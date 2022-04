Probabili formazioni Juventus Bologna/ Quote, Allegri perde anche Arthur (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Studiamo le probabili formazioni di Juventus Bologna, la partita che si gioca alle ore 18:30 di sabato 16 aprile: siamo nella 33^ giornata di Serie A 2021-2022, i bianconeri hanno ripreso la loro marcia vincendo in rimonta a Cagliari e difendono il loro tesoretto in chiave quarto posto, sapendo però che il treno scudetto, già comunque lontano, potrebbe essere definitivamente passato dopo la sconfitta interna contro l’Inter, forse paradossalmente la partita che la Juventus ha giocato meglio nel corso di una stagione in cui invece la qualità ha latitato parecchio.

Anche il Bologna è tornato alla vittoria, con Arnautovic che ha abbattuto la Sampdoria: i felsinei sono salvi e tranquilli ma vogliono provare a chiudere al meglio la stagione, anche per regalare una gioia al loro allenatore Sinisa Mihajlovic che anche oggi non ci sarà, lasciando la panchina al fidato Emilio De Leo. Aspettando allora che la partita si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Bologna.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora ad analizzare le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Juventus Bologna. Il segno 1 che identifica l’ipotesi della vittoria per la squadra di casa vale 1,35 volte quanto messo sul piatto; abbiamo invece un valore corrispondente a 5,00 volte l’importo investito sul segno X che, come sempre, regola l’eventualità del pareggio mentre il successo della formazione ospite, per il quale dovrete puntare sul segno 2, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 9,50 volte la cifra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

I DUBBI DI ALLEGRI

Non è rosea la situazione per Massimiliano Allegri: il tecnico livornese in Juventus Bologna non avrà a disposizione Arthur e c’è Cuadrado in forte dubbio. Senza il brasiliano non ci sarebbero problemi in mediana con Zakaria e Rabiot, che però sono gli unici interpreti senza un’alternativa dalla panchina visto che anche Locatelli è fuori dai giochi. Cuadrado invece potrebbe lasciare il posto a Bernardeschi: eventualmente potrebbe avanzare Danilo ma con il 4-2-3-1 sembra una soluzione azzardata, meno se pensiamo a uno schieramento con il 4-4-2 che però, per contro, lascerebbe fuori uno degli attaccanti. Verosimilmente Morata, che altrimenti farebbe l’esterno sinistro con Dybala a giocare alle spalle di Vlahovic; si vedrà. Per quanto riguarda la difesa, buone notizie almeno qui con il recupero di Bonucci: il viterbese potrebbe già essere titolare per affiancare De Ligt, da valutare poi i terzini ma Danilo e Alex Sandro partono favoriti, quindi in porta Perin insidia Szczesny che però dovrebbe essere in vantaggio.

LE MOSSE DI DE LEO

Per De Leo i dubbi riguardanti Juventus Bologna ci sono: il collaboratore tattico di Mihajlovic ritrova De Silvestri, che dunque dovrebbe andare a occupare la corsia destra partendo dal centrocampo. Il modulo del Bologna sarà infatti il 3-5-2: sull’altro versante del campo giocherà Hickey, poi in difesa a protezione di Skorupski (derby polacco con il collega) avremo il solito terzetto formato da Soumaoro, Medel e Theate. Da valutare le opzioni per il centrocampo: De Leo dovrebbe puntare su Roberto Soriano, l’esperto oriundo si prepara a tornare titolare e si prenderà il ruolo di regista basso, abbassando la sua posizione rispetto al solito. Schouten e Svanberg sembrano essere i favoriti per accompagnare l’ex Sampdoria partendo dalle mezzali, mentre il tandem offensivo dovrebbe essere formato da Arnautovic, intoccabile e autore di 11 gol in campionato dopo la doppietta di lunedì sera, e Musa Barrow che invece una volta tornato dalla Coppa d’Africa ha leggermente faticato a rimettersi in ritmo, ma resta un giocatore importante per questa squadra.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Svanberg, Hickey; Barrow, Arnautovic. Allenatore: Emilio De Leo











